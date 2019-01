Tres empleats d'Endesa de les centrals de Balears són guardonats amb els Premis BYEM de millora en seguretat

Publicado 10/1/2019 12:13:36 CET

Un total de tres empleats d'Endesa de les centrals de Balears han estat guardonats amb els Premis BYEM de millora en seguretat per presentar "les millors idees de Generació Tèrmica Ibèria", segons ha informat Endesa en un comunicat.

El Pla BYEM té com a objectius principals la cerca i posada en valor de millores en tots els processos i instal·lacions de producció, així com el foment de la cultura de millora en totes les plantes i fer-ho de forma contínua i permanent.

En concret, han estat guardonats el director de la central d'Alcúdia, Pablo Gutiérrez Cerezales, amb la proposada 'Aplicació mòbil per a casos d'emergències', el responsable d'Operació de les centrals de Son Reus i Cas Tresorer, Manuel Fuentespina Company, per la proposada 'Optimització de la temperatura d'entrada de gas natural en les turbines 6FA', i el responsable d'Enginyeria de la central d'Alcúdia, Roberto Manresa Yee, per la proposada 'Sistema d'optimització de la combustió mitjançant tecnologia làser'.

L'acte d'entrega dels V Premis BYEM va tenir lloc a l'Auditori de la Seu Social de Madrid, uns premis que corresponen a la tercera edició dels premis Gxcellence que Global Thermal Generation fa a tot el món.

Aquests premis es lliuren a les millors propostes dels companys de Generació Tèrmica Ibèria, valorant especialment la creativitat i el treball en equip, i són una palanca per a la millora contínua, un dels objectius bàsics per a aquesta línia de negoci.

En el discurs inaugural, el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va destacar, per sobre de tot, "la seguretat com a punt de partida ineludible per a tots els empleats" i va fer una àmplia referència als valors Open Power, "molt presents en l'esperit dels Premis BYEM".

El director general de Generació Tèrmica Ibèria, Paolo Bendi, va incidir en els mateixos valors i va reconèixer l'esforç dels empleats i d'iniciatives com aquestes que permeten "crear noves idees i projectes que beneficien la millora contínua, sense oblidar-se de la transformació digital en la qual està immersa l'empresa".

Per part de la línia Global, va assistir el responsable d'Innovació de Global Therman Generation, Nicola Rossi, que va explicar els principals projectes que estan en marxa i va presentar les start-ups Niu Robotics i Sensia Solutions com a exemples de creativitat i esforç.