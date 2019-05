La troballa de dos exemplars vius de nacra a Cabrera augmenta l'esperança de salvar aquesta espècie de l'extinció

Publicado 10/5/2019 11:47:27 CET

Personal del Centre Oceanogràfic de Balears-Institut Espanyol d'Oceanografia (COB-IEO) ha trobat dos exemplars vius de nacra (Pinna nobilis) en aigües del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, la troballa s'ha realitzat en el marc d'un programa pilot, iniciat a principis d'aquest any, per al Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria, que té com a objectiu localitzar i preservar exemplars de la Mediterrània.

La nacra pateix actualment una epidèmia de mortaldat extrema que, en només tres anys, l'ha extingida pràcticament de les costes espanyoles. Es va estenent per tota la Mediterrània i posa en risc seriós la pervivència de l'espècie.

A Balears, els últims dos anys, s'han detectat mitja dotzena d'exemplars que, aparentment, han resistit l'atac del paràsit que provoca aquest episodi d'extinció massiva.

Aquesta quantitat, encara que representa una quantitat ínfima del nombre de nacres que hi havia en aigües de l'arxipèlag, comporta una esperança amb vista a la recuperació de l'espècie en el futur.

Alguns d'aquests exemplars ja han estat traslladats a llocs més segurs, amb unes condicions que minimitzin els riscs que, més enllà del paràsit, afecten l'espècie, com la recol·lecció il·legal, la contaminació, l'impacte d'àncores o els depredadors naturals.

El darrer exemplar es va traslladar, amb èxit, a aigües de Cabrera, el passat dia 29 d'abril, coincidint amb la commemoració de l'aniversari del Parc Nacional.

El projecte pilot compta amb l'assessorament científic del COB-IEO i estarà en marxa fins al mes de novembre.

Des de la Conselleria es fa una crida a pescadors, navegants i a tothom que bussegi en aigües de Balears perquè comuniquin immediatament la localització d'algun exemplar viu.