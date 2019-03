Publicado 2/3/2019 14:59:53 CET

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu de la patronal del Lloguer Turístic de Balears (Habtur) contra la zonificació de Palma aprovada pel Consistori i han anunciat "l'encàrrec" d'un informe sobre els "danys" que pot suposar la normativa.

En un comunicat difós aquest dissabte, l'entitat ha titllat la mesura de prohibició del lloguer turístic en plurifamiliares de Palma "d'injusta, salvatge i radical" i ha afegit que ha suposat "que més del 53 per cent de l'oferta de lloguer vacacional hagi desaparegut a Palma".

Així, Habtur ha considerat que la zonificació és "absolutament restrictiva" encara que ha reconegut "estar d'acord" en què "s'ha de posar un límit de places". En aquest sentit, han apuntat que aquesta limitació "ha d'anar acompanyada d'una borsa rotativa" que, segons han afirmat, "permeti que aquelles places que es donen de baixa siguin ocupades per altres actors".

"El lloguer vacacional representa el 7 per cent de la pressió demogràfica a Balears en el mes d'agost i només el 17 per cent de pernoctació es produeix en habitatges de lloguer turístic", han manifestat.

Des d'Habtur han subratllat que la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliares "no ha suposat la baixada del preu de l'habitatge esperat" ja que, segons han defensat, "s'ha utilitzat el lloguer vacacional com a cap de turc per abordar la problemàtica".

A més, han carregat contra la zonificació aprovada per Cort i pel Consell de Mallorca ja que, al parer seu, "ha liquidat una font d'ingressos molt important per a moltes famílies".

"No podem permetre que els beneficis del turisme recaiguin només en mans d'uns pocs en detriment dels interessos generals de la ciutadania", han resolt.