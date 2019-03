El TSJIB cita com investigats Florit i Carrau el 8 d'abril i als periodistes com a testimonis el dia 15

Publicado 18/3/2019 14:06:58 CET

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) Felisa Vidal ha citat el jutge instructor del 'cas Cursach', Miguel Florit, i al fiscal Anticorrupció Juan Carrau com investigats per la querella per presumpta prevaricació presentada per Europa Press i 'Diari de Mallorca' el desembre passat.

Florit haurà de comparèixer a la seu del TSJIB el proper 8 d'abril a les 10.00 hores, mentre que Carrau ho farà a les 11.30 hores.

Igualment, el TSJIB ha citat els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre, en aquest cas en qualitat de testimonis, el 15 d'abril a partir de les 10.00 hores. Per a aquest mateix dia, també crida a declarar com testimoni l'inspector cap de la Policia Nacional encarregat de la investigació de la revelació de secrets -en el Jutjat d'Instrucció número 12-, i que va participar en la confiscació dels telèfons mòbils.

La querella es va presentar després que la Policia es confisqués, per ordre de Florit, dels telèfons mòbils i altres dispositius dels periodistes Blanca Pou, d'Europa Press, i Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', en una peça oberta per investigar l'origen d'informacions periodístiques publicades pels redactors en relació al 'cas Cursach'.

Els periodistes i els seus mitjans de comunicació van interposar una querella contra Florit per prevaricació, delicte contra la inviolabilitat del domicili i vulneració del secret professional periodístic. Posteriorment, la documentació aportada al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils de Mestre, Pou, una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma.

Totes aquestes mesures van ser sol·licitades per la Policia Nacional i avalades pel fiscal Anticorrupció Juan Carrau. Quant al rastreig dels telèfons, va donar el vistiplau a la sol·licitud a les companyies telefòniques considerant la mesura "no invasiva" i "proporcionada"; i quant a la confiscació del material, a més de pronunciar-se a favor de la requisa dels equips, va demanar que l'accés a la informació abastés "whatsapps, missatges, correus electrònics i altres xarxes socials". Per això, els periodistes l'acusaven com inductor" de les decisions del jutge.

A la querella s'han adherit posteriorment l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) i l'Agència EFE.