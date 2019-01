El TSJIB considera que el Consell de Formentera no va acomiadar un bomber de forma improcedent

Publicado 8/1/2019 17:20:29 CET

FORMENTERA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha emès una sentència que descarta que un bomber del Consell de Formentera fos acomiadat de manera improcedent, per la qual cosa la institució no haurà de pagar-li 10.143 euros per salaris pendents, tal com el demandant pretenia.

El Consell ha recordat que així es disposava en una sentència anterior. El bomber va treballar a la institució entre març de 2016 i gener de 2017, moment en el qual va comunicar la seva intenció de deixar el servei.

El dia en el qual havia de materialitzar la seva baixa, el bomber es va presentar al seu lloc de treball amb la seva advocada i un notari simulant que ell mai havia volgut deixar de treballar. Després, va interposar una demanda per acomiadament improcedent.

Sobre aquest aspecte, el TSJIB ha afirmat que queda "provat" que el demandant va comunicar a l'entitat la seva voluntat de no renovar el contracte, per la qual cosa aquest va quedar extingit per baixa voluntària i no per decisió unilateral de l'empresa.

En la nova sentència queda anul·lada l'obligació del Consell d'abonar més de 10.000 euros ja que el bomber pretenia obtenir el benefici d'un conveni que no era aplicable a ell.

La sentència exposa que el salari del demandant "és el pactat en el contracte de treball, no sent aplicable el conveni col·lectiu del personal laboral de la Comunitat Autònoma de Balears ja que el Consell no és administració de la CCAA perquè té la seva pròpia Administració".

La institució insular ha recordat que es tracta del mateix bomber que va demandar el Consell per l'aplicació de l'antic bolsín de 2014 pel que ja va haver de ser indemnitzat.