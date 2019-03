El TSJIB rebutja les peticions de Fiscalia i manté la querella contra Florit i Carrau per la confiscació de mòbils

Actualizado 8/3/2019 18:22:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Març (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) Felisa Vidal ha desestimat la petició del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, i ha mantingut la querella d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' contra el jutge Miguel Florit i el fiscal Anticorrupció Juan Carrau per la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes que informaven sobre el 'cas Cursach'.

En un auto dictat aquest divendres, la magistrada rebutja la pretensió de Barceló de no admetre a tràmit l'ampliació de la querella, que va incloure per primera vegada a Carrau, i per segona vegada s'oposa a arxivar les actuacions. Als fonaments de la decisió, la magistrada insisteix que la investigació es troba encara en una fase primerenca i recalca que "no es pot descartar" que els fets denunciats pels periodistes siguin "constitutius de delicte".