El TSJIB rebutja un recurs de Competència i de Unibail Rodamco contra la norma cautelar prèvia al PECM del Consell

Publicado 15/3/2019 10:32:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat un recurs presentat per la promotora de Ses Fontanelles, Unibail Rodamco, i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra la norma territorial cautelar prèvia al Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECM) del Consell Insular.

Segons ha informat el Departament de Territori i Infraestructures del Consell en una nota de premsa, la sentència, dictada el dimarts, declara inadmissibles els recursos perquè els efectes de la norma cautelar impugnada ja havien estat desplaçats per un nou règim normatiu: en concret, amb l'aprovació inicial del PECM pel Ple del Consell al desembre de 2017, que comportava un nou règim de suspensió de llicències i derogava la vigència de la norma cautelar.

Per això, el Tribunal creu que no té sentit entrar en el fons de la qüestió i conclou que concorre causa legal per a la no admissió del recurs de Unibail i la CNMC.

Segons consta en la sentència, el recurs de Unibail perseguia obtenir un pronunciament exprés del Tribunal contra la norma cautelar, amb la finalitat de reclamar en un futur possibles danys i perjudicis. En síntesi, Unibail veia la norma com una actuació dirigida a obstruir el desenvolupament urbanístic dels terrenys de Ses Fontanelles i impedir la implantació del projecte de centre comercial.

Des del Consell han recalcat que el fet que s'hagi desestimat el recurs sense entrar en el fons de la legalitat de la norma "tanca la porta a possibles reclamacions econòmiques derivades dels seus efectes i permet mantenir, al seu torn, el règim de suspensió de llicències actual fins a l'aprovació definitiva del PECM", que es produirà en les pròximes setmanes. La sentència no és ferma i contra ella cap recurs de cassació.