Tur inaugura la jornada sobre projectes culturals de l'Euroregió Pirineus Mediterrani

Publicado 15/5/2019 13:57:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha inaugurat aquest dimecres la jornada informativa sobre la nova convocatòria de projectes culturals de l'Euroregió Pirineus Mediterrani, duta a terme a l'Arxiu Regne de Mallorca, segons ha informat la Conselleria en una nota.

En aquest sentit, Tur ha agraït "l'augment del talent dels projectes de Balears" i ha destacat l'increment d'implicació per part del Govern en el marc aquest any de la presidència de les Balears a l'Euroregió. A més, la consellera ha recordat que la convocatòria de 2018 va ser la primera vegada que dos projectes liderats per Balears -un de Mallorca i l'altre d'Eivissa- van tenir el suport de l'Euroregió. "Ara, seria ideal que poguéssim completar totes les Illes", ha apuntat.

L'objectiu de la jornada és informar el sector cultural de les principals novetats de la convocatòria de projectes d'abast euro regional i europeu, que aquest any té un pressupost de 140.000 euros. Els projectes es presentaran en dues fases; el termini de presentació de la primera fase finalitza el proper 27 de maig, i solament passaran a la segona fase els projectes que hagin estat preseleccionats en la primera.

Cal recordar que l'Euroregió Pirineus Mediterrani està integrada pels territoris de Catalunya, Occitània i Balears, i entre els seus objectius figura la cohesió i l'intercanvi culturals a través d'una convocatòria de projectes conjunta.