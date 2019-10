El turisme de creuers, la llengua catalana i la fallida de Thomas Cook, a debat aquest dimarts en el Parlament

Publicado 30/9/2019 10:14:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament d'aquest dimarts, que tindrà lloc a partir de les 10.00 hores, debatrà sobre el suport al turisme de creuers, la llengua catalana com a requisit per dirigir l'ICIB i les accions del Govern davant la fallida del touroperador britànic Thomas Cook.

En el ple, el Grup Parlamentari Popular presentarà una Proposició No de Llei (PNL) relativa al suport al turisme de creuers a Balears; mentre que el Grup Parlamentari Ciudadanos defensarà una PNL amb relació a les "subvencions a entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista".

En concret, la PNL dels 'populars' instarà l'Executiu al fet que treballi conjuntament amb el sector privat per donar les "millors solucions" en termes econòmics, socials i mediambientals respecte al turisme de creuers.

De la mateixa forma, instarà la creació d'una taula de treball específica per "consensuar i promoure" millores en les Administracions competents, així com elaborar un informe tècnic independent on es plantegin els efectes positius i negatius d'aquesta activitat turística, entre altres qüestions.

Per la seva banda, el Grup Parlamentari Ciudadanos demanarà al Govern que "deixi de subvencionar" a entitats o associacions de suport al separatisme i de propaganda independentista, així com entitats que tinguin com a objectiu la "imposició lingüística" de la llengua catalana, entre altres qüestions.

PREGUNTES A la PRESIDENTA

En el torn de preguntes a la presidenta, la diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Ciudadanos, Patricia Guasp, preguntarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quina valoració fa sobre les dades de criminalitat i inseguretat de Balears del segon trimestre de 2019.

Per la seva banda, el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Josep Castells, preguntarà a Armengol quines mesures adoptarà el Govern per protegir els drets lingüístics davant les "actituds de bel·ligerància" contra la llengua catalana.

El portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, instarà Armengol sobre quan seran aprovats uns nous Pressupostos Generals de l'Estat, i també sobre la seva valoració de les actuacions de neteja i manteniment dels torrents de Balears.

El president del Grup Parlamentari Vox, Jorge Campos, preguntarà a Armengol quin pla d'actuació té previst el Govern per pal·liar l'impacte de la fallida de Thomas Cook a Balears i quins recursos humans i econòmics està utilitzant el Govern per "anul·lar" els judicis del franquisme.

A més, el portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, preguntarà a la presidenta sobre el model de turisme del Govern.

ALTRES QÜESTIONS

En les qüestions als consellers del ple, es debatrà la modificació de les bases de la convocatòria per al lloc de director gerent de l'Institut d'Indústries Culturals (ICIB) en les quals el català ha deixat de ser un requisit i el suposat cost que va tenir l'entrevista de la presidenta del Govern en el diari britànic The Guardian, entre altres temes.

Finalment, es presentarà una interpel·lació per part del Grup Parlamentari Mixt sobre la política general del Govern en matèria de transport marítim i els 'populars' presentaran una moció en matèria d'hisenda.