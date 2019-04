UGT anuncia convocatòria de vaga indefinida a Globalia Sistemes per acabar amb la congelació salarial

Publicado 11/4/2019 13:27:14 CET

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT (FeSMC-UGT) ha anunciat aquest dijous la convocatòria d'una vaga indefinida a Globalia Sistemes a principis de maig en protesta per la "negativa" de l'empresa a pactar en conveni una pujada salarial que acabi amb la congelació dels últims anys.

Segons ha informat UGT en un comunicat, a la vaga indefinida estan cridats els 30 treballadors de Palma i es podrien unir els deu de Salamanca, per la qual cosa estaria afectat el suport informàtic de totes les empreses de Globalia i es podrien produir caigudes dels sistemes del grup turístic.

FeSMC-UGT s'ha vist obligada a convocar una vaga indefinida davant "la paràlisi, des de desembre de 2018, de les negociacions del primer conveni col·lectiu de Globalia Sistemes, malgrat les nombroses peticions del comitè per fixar noves reunions".

L'organització sindical confia que la causa del "bloqueig" de les negociacions no es degui a la intenció de Globalia de "no incloure increments salarials en el conveni, ja que en els últims vuit anys als treballadors de Sistemes del grup turístic només se'ls ha pujat el salari un 1 per cent l'any 2015".

"Després de dos anys de negociacions amb l'objectiu d'aconseguir que Globalia Sistemes deixi de ser l'única empresa del grup sense conveni d'aplicació, l'única cosa que queda per pactar és la pujada salarial anual i els mecanismes per a la progressió professional", ha lamentat FeSMC-UGT.

Així mateix, han insistit que no han tingut una altra "alternativa" a la vaga després de la "falta" de diàleg dels últims quatre mesos i que els representants de l'empresa "no hagin complert el seu compromís" de fer arribar un "text de consens" al comitè.

FeSMC-UGT ha detallat que hi ha un text articulat "acordat" basat en el conveni de Globalia de Serveis Corporatius, que té més de 12 anys d'antiguitat i que, a diferència del projectat per a Sistemes, ha contemplat sempre pujades salarials.

La central sindical ha recordat els "forts" beneficis que han tingut les empreses turístiques els últims anys i que el IV Acord Estatal per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva fixa un increment salarial per 2019 d'entre un 2 i un 3 per cent.