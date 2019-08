UGT Balears lamenta l'augment del 0,7% de l'atur i critica l'excessiva temporalitat dels contractes

Publicado 2/8/2019 16:53:31 CET

Persones fent cua en l'oficina d'ocupació - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

UGT Balears ha lamentat aquest divendres la dada d'augment del 0,7 per cent de l'atur a les Illes en el mes de juliol, publicat aquest divendres per Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i ha criticat que solament el 16,5 per cent dels contractes registrats aquest mes anessin indefinits.

Segons ha afirmat el sindicat en un comunicat, "la precarietat segueix estant present" en un mercat laboral amb una "excessiva" temporalitat de la contractació.

En aquest sentit, UGT ha afirmat que, malgrat l'augment de l'atur, "Balears segueix creant ocupació al juliol, però la seva qualitat segueix sent deficitària". Asseguren que per millorar-la és "imprescindible" complir els convenis col·lectius i reduir les càrregues i ritmes de treball.

A més, UGT ha considerat que Balears "té marge" per crear "més ocupació i de millor qualitat", si els treballadors "no estiguessin sotmesos a tanta pressió". En aquest sentit, el sindicat ha afegit que "és tan beneficiós perllongar la temporada turística com regular les càrregues de treball".

Així mateix, ha argumentat que si Balears vol ser una destinació de qualitat, l'arxipèlag "ha d'oferir qualitat de producte, però també donar qualitat de vida als treballadors".

Finalment, UGT ha demanat que no es trenqui la tendència d'augment de la contractació indefinida que, "malgrat que al juliol va créixer un 18 per cent respecte a juny, s'ha reduït gairebé un 4 per cent en relació al mateix mes de l'any passat.