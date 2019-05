UGT proposa un pacte d'esquerres per formar un Govern progressista que plantegi una agenda social "valenta"

Publicado 29/4/2019 16:05:17 CET

El sindicat UGT ha demanat aquest dilluns al PSOE que lideri les negociacions per aconseguir un "pacte d'esquerres" que permeti la formació d'un Govern "progressista" que engegui una agenda social "valenta" de cara a la propera legislatura, en relació als resultats electorals després dels comicis generals del 28 d'abril en els quals el PSOE ha obtingut la victòria a Balears i en el conjunt de l'Estat.

"Volem un Govern progressista amb una ruta social que prioritzi les necessitats de les persones i que tregui endavant avanços laborals, socials i democràtics significatius", han expressat des d'UGT, els qui han ressaltat la participació "històrica" de la ciutadania en els comicis.

DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL

A més, el sindicat ha recordat les deu propostes per al "gir social" que va presentar els partits polítics entre les quals han destacat l'aposta per un model productiu "sostenible" i la derogació de la reforma laboral del PP per "acabar amb la precarietat" laboral.

Així mateix, UGT també ha reclamat la derogació de la reforma de les pensions i el "blindatge" en la Constitució de la seva actualització segons l'IPC, així com una reforma fiscal que permeti "recaptar més i de manera més justa".

"Es necessita millorar la inversió en sanitat, educació i serveis socials i aprovar la prestació d'ingressos mínima que van portar al Congrés els sindicats per ajudar les persones sense recursos", ha apuntat el sindicat, que també ha reclamat la "intervenció" al mercat de l'habitatge per rebaixar preus i millorar el "dret a un habitatge digne".

Finalment, el sindicat ha instat la mobilització de cara a les manifestacions d'aquest dimecres, Primer de Maig, amb la finalitat de que "s'escoltin les peticions de la classe treballadora en favor de la recuperació de drets i llibertats i la igualtat entre homes i dones".