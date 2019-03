UGT proposa un registre estatal de lloguers turístics per al seu control impositiu

Publicado 26/3/2019 16:43:31 CET

MADRID, 26 Març (EUROPA PRESS) -

UGT ha demanat la creació d'un registre de lloguers turístics a nivell estatal, conformat amb les dades que les diferents comunitats autònomes aportin al mateix, en honor del compliment de les obligacions tributàries.

En un comunicat, el sindicat considera que els canvis normatius ja realitzats en matèria de lloguer són "positius", doncs mitiguen en part l'accés a l'habitatge, però "insuficients" pel que ha proposat diverses mesures per a una regulació homogènia que "freni l'especulació".

A més d'un registre estatal, planteja que s'articulin criteris comuns entre els lloguers turístics gestionats per plataformes digitals i les tradicionals per acabar "amb la competència deslleial" entre els dos, així com exigir uns mateixos requisits i obligacions per operar en el mercat.

Segons UGT, si bé en el 80% dels lloguers els realitzen persones físiques, existeix una forta irrupció de les plataformes digitals, i tots dos formats donen ocupació a molts treballadors als quals no se'ls aplica el conveni col·lectiu del sector de l'hostalatge. Per això, veu "fonamental" exigir igualtat de drets laborals per als treballadors que presten les seves activitats a plataformes digitals.

UGT ha organitzat unes jornades des de matí i fins al dijous a Palma amb l'objectiu de cercar solucions al problema d'accés a l'habitatge, en les quals analitzarà, entre altres coses, la situació a Espanya i els models a Europa, Catalunya i Euskadi, així com les possibilitats de la rehabilitació d'edificis.