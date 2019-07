La UIB implantarà proves d'aptitud personal per accedir als estudis d'Infantil i Primària en el curs 2020-2021

Publicado 26/7/2019 16:44:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprovat la proposta de la Facultat d'Educació per realitzar la prova d'aptitud personal a aquelles persones que desitgin accedir als graus d'Educació Infantil i Educació Primària, una mesura que s'implantarà en el curs 2020-2021, segons ha informat la UIB.

Així, l'alumnat que sol·liciti accedir a aquests estudis haurà de superar les Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat i la Prova d'Aptitud Personal (PAP_Educ).

La mesura es va començar a plantejar el 2017, després d'analitzar les experiències de Finlàndia o Catalunya --en les quals ja està implementat el sistema-- així com en la realització d'una prova pilot dissenyada per quatre grups de treball en la qual van participar 107 alumnes de 15 centres de Mallorca.

Després d'analitzar la literatura científica i les experiències més destacables, la UIB va concloure que les proves d'aptitud personal són un element "clau" per millorar la formació inicial del professorat.

DUES FASES

La prova constarà de dues fases, que al seu torn estaran formades per dos exàmens en cadascuna d'elles.

Així, en la primera fase hi haurà un primer examen de competència comunicativa i raonament crític en el qual l'alumnat haurà de realitzar comentaris de textos i respondre preguntes de comprensió textual. Posteriorment, l'alumnat farà un examen de competència logicomatemàtica en el qual hi haurà preguntes per blocs de continguts, com a nombres i operacions, geometria, àlgebra o probabilitat i estadística, entre d'altres.

Després de superar la primera fase de forma independent -aprovant amdós exàmens-, l'alumnat realitzarà la segona fase consistent en exàmens orals que avaluaran la seva capacitat d'argumentació, les habilitats interpersonals i l'expressió oral fluïda.

Així, hauran de remetre a la UIB un vídeo de presentació en el qual explicaran el seu caràcter, les seves aficions i els interessos i motivacions per cursar els graus d'Educació. Posteriorment, l'alumnat aspirant realitzarà una entrevista grupal en la qual debatran sobre una situació cas i argumentaran les seves posicions.

Finalment, des de la UIB han assenyalat que la proposta de realitzar la PAP_Educ ha estat elaborada per la comissió d'organització i normativa durant el curs 2018-2019. Així, la Junta de la Facultat d'Educació va aprovar el 15 de juliol la modificació del pla d'estudis d'Educació Infantil i Educació Primària, que va ser aprovada també pel Consell de Govern de la UIB del 25 de juliol.