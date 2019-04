La UIB podrà inscriure una finca com a "explotació agrària singular" per la seva finalitat científica i educativa

Publicado 5/4/2019 15:03:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordat permetre la inscripció de la Universitat dels Illes Balears (UIB) com a "explotació agrària singular", encara que "no compleix el requisit d'ingressos agraris per a activitats agrícoles", per la seva finalitat científica i educativa.

En roda de premsa després del Consell de Govern, la portaveu adjunta de l'Executiu Autonòmic, Fina Santiago, ha explicat que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes (Fogaiba) ha elevat la proposta una vegada la UIB ha presentat la sol·licitud de declaració responsable d'inici de l'activitat agrària.

Concretament, la UIB ha demanat inscriure una explotació agrària de 39,33 ha amb 21,72 ha de garrofers en secà, 7,57 ha de pasturo arbratge, 1,72 ha de cultius extensius en secà i 12 ruscos d'abelles.

A més, la institució preveu la construcció d'un hivernacle de 480 metres quadrats (m2) amb l'objectiu de millorar les instal·lacions de determinades pràctiques dels alumnes del grau d'enginyeria agroalimentària, segons indica la memòria agronòmica que s'adjunta a la sol·licitud.

En el text de la memòria la UIB no acredita la intenció d'obtenir rendiment econòmic de l'explotació i d'aquesta forma, "la institució no compleix els requisits per a inscriure's com a explotació agrària, agrària preferent o agrària prioritària".

"Tampoc ho pot fer com a explotació d'oci i autoconsum, atès que les 1,82 unitats de treball agrari (UTA) que, segons s'estima, genera la finca superen àmpliament les 0,15 UTA que permet la normativa vigent", ha afegit Santiago.

No obstant això, l'article 11 de la Llei agrària permet, en el cas de projectes socials, científics i educatius degudament justificats, l'exoneració d'alguns dels requisits establerts per a inscriure explotacions en el Registre Interinsular Agrari de Mallorca i registrar-se com a explotació agrària singular.