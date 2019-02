Unes 25 persones sordocegues de Balears disposaran d'un mediador comunicatiu per a la seva integració escolar i laboral

Publicado 18/2/2019 11:42:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 persones amb sordoceguera --discapacitat auditiva i visual--, que tinguin més d'un 65 per cent de discapacitat, disposaran d'un mediador comunicatiu amb el qual realitzaran unes 2.700 activitats que cobreixin les seves necessitats bàsiques de la vida quotidiana, com, per exemple, anar a comprar, però, així mateix, "oferint prioritat a aquelles que fomentin la seva integració escolar i laboral".

Així ho ha explicat en roda de premsa la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiango, després de signar una concertació d'un any amb la gerent de la Fundació Once per a l'atenció a les persones amb sordoceguera FOAPS, Esther Requena, qui, per la seva banda, ha assenyalat que s'oferiran fins a un màxim de 15 hores setmanals amb un "programa fet a mida" basat en el seu entorn que valorarà les seves necessitats i que se sumarà a les hores que ja ofereix FOAPS.

Santiago ha concretat que el servei serà gratuït i que es destinaran 113.000 euros que permetran "créixer en serveis necessaris, centrats en els drets de les persones" i que, al seu parer, demostren "el compromís per part de l'administració".

"Les persones que tenen sordoceguera tenen moltes necessitats provocades per aquesta barrera que els impedeix accedir a qualsevol dels entorns que es troben", ha explicat Raquena, en aquest sentit.

Santiago ha explicat que actualment hi ha 24 persones certificades pel Servei d'Atenció a la dependència que compleixen els requisits per a aquesta concertació i podrien beneficiar-se d'ella.

A més, ha explicat que la figura del mediador es formarà a les Illes a través d'un grau de formació professional al centre Son Llebre, "que garantirà també la seva facilitat de contractació".

A la presentació també han estat presents el director general de Dependència, Juan Manuel Rosa, i el coordinador tècnic de FOAPS, Javier Gutiérrez.