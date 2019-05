Unes 250 persones participen a Eivissa a la manifestació de l'1 de maig i exigeixen a Sánchez que no pacti amb Rivera

Publicado 1/5/2019 18:29:10 CET

IBIZA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unes 250 persones han participat a Eivissa en la manifestació de l'1 de maig i han exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no pacti amb Ciutadans.

Sota el lema 'La lluita continua; més drets, més igualtat i més cohesió', els manifestants han recorregut els carrers de la ciutat mostrant pancartes amb frases com 'Parem la dreta psicòpata'.

Des de CCOO, durant la lectura del manifest han exigit al PSOE que no pacti amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i que s'impulsin mesures per a augmentar els pressupostos de Sanitat o Educació, així com iniciatives per a millorar les condicions laborals dels treballadors.

També han animat als assistents a acudir a les urnes el 26 de maig i votar "a favor de partits progressistes i per a recuperar els drets perduts".