Unibail-Rodamco diu que continuarà amb la tramitació administrativa per a crear el centre comercial de Ses Fontanelles

Publicado 11/3/2019 18:55:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha assegurat aquest dilluns que continuarà amb la tramitació administrativa per a crear el centre comercial de Ses Fontanelles a Palma, després que el Tribunal Suprem no hagi admès a tràmit els recursos de cassació interposats per la Direcció General de Comerç i per l'Ajuntament de Palma.

Segons ha informat URW en un comunicat, "els tribunals, una vegada més, han dictaminat a favor de Unibail-Rodamco-Westfield confirmant el seu dret a dur a terme el projecte presentat".

Així mateix, han recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ja va anul·lar la resolució de la directora general de Comerç i Empresa de 24/04/2015, per la qual es va denegar aquesta sol·licitud d'autorització de gran establiment comercial, reconeixent el dret de Unibail-Rodamco-Westfield al fet que se li atorgui autorització autonòmica de gran establiment comercial per al desenvolupament del seu projecte.

"Amb aquesta nova resolució del Tribunal Suprem, contra la qual no cap recurs, l'atorgament a Unibail-Rodamco-Westfield de l'autorització autonòmica de gran establiment comercial s'ha vist definitivament confirmat", han sentenciat.