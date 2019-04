Unides Podem demana mobilitzar-se per "derrotar a l'extrema dreta i als seus còmplices necessaris"

Publicado 26/4/2019 17:33:48 CET

EIVISSA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat al Senat d'Unides Podem Eivissa, Mario Devis, ha fet aquest divendres una crida a la mobilització per "derrotar a l'extrema dreta i als seus còmplices necessaris".

En l'últim dia de campanya, Devis ha recordat els motius pels quals veu "imprescindible" que el diumenge hi hagi una alta participació, destacant que "les dretes, les forces involucionistas i que miren al passat, tenen bons resultats quan baixa la participació". "Que ningú es quedi a casa, que la gent voti massivament perquè aquest diumenge hi ha molt en joc", ha reiterat.

Per Devis, l'element que diferencia aquestes eleccions d'unes altres és que "per primera vegada en 40 anys existeix la possibilitat que l'extrema dreta condicioni l'acció del Govern central i això és d'una gravetat terrible".

Devis ha reiterat que cal "votar per la sanitat i l'educació pública, per la igualtat real entre homes i dones, per la igualtat d'oportunitats entre les persones de diferents classes socials, per l'atenció a la dependència, pel reconeixement dels drets LGTBI, per un país on la diversitat d'identitats i llengües sigui respectada".

El candidat ha recordat que l'únic vot que garanteix unes polítiques en favor de la gent és el d'Unides Podem.

Així, Devis ha assegurat no tenir dubtes que els "poders econòmics i financers pressionaran perquè es produeixi un pacte PSOE-Ciutadans". També ha afirmat que Unides Podem són l'"únic dic de contenció útil per aconseguir que es governi en favor del 99 per cent de la població".