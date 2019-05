Unides Podem Eivissa valora "molt positivament" els resultats amb un percentatge de vots superior a la resta de l'Estat

Publicado 29/4/2019 11:25:09 CET

La secretària insular de Podem Eivissa, Viviana de Sans, ha valorat "molt positivament" els resultats electorals a Balears, on mantenen dos diputats al Congrés.

Segons ha declarat de Sans, a Balears el percentatge de vot d'Unides Podem és superior a l'assolit en la resta de l'Estat. "A nivell nacional, clarament el bloc de dretes no ha pogut tirar endavant", ha afirmat la líder, assegurant que no els podran fer retrocedir "a èpoques passades".

"Hi ha un bloc de progrés guanyador, unes forces d'esquerres que són clarament majoritàries i que ofereixen un escenari que s'espera acabi amb un pacte de progrés en el conjunt de l'Estat", ha dit.

Per la seva banda, el candidat d'Unides Podem al Senat per Eivissa, Mario Devis, ha declarat que les dretes no han pogut sumar, la qual cosa "és positiu per al país".

També ha afirmat que seguiran treballant i ha reconegut que estan contents amb el resultat. Des de la formació han valorat a més el "èxit" de la coalició Unides Podem a nivell balear, apostant per continuar amb aquesta fórmula en les municipals i autonòmiques i mantenir en Balears aquests resultats.

"Com a poble no s'ha permès que la dreta reaccionària més rància, que vol fer retrocedir el país 50 anys, pugui tocar poder", han conclòs.