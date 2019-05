Unides Podem a Sant Antoni revisarà la contracta de neteja i cercarà "l'equilibri" entre turisme i residents

Publicado 24/5/2019 10:09:23 CET

EIVISSA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unides Podem a Sant Antoni, Fernando Gómez, s'ha compromès a revisar en el municipi la contracta de neteja, "augmentant la dotació als treballadors d'aquest àrea en equipaments i aconseguint per a ells unes condicions laborals i instal·lacions dignes".

Gómez ha afirmat en un acte electoral que faran del municipi un "lloc on tant residents com turistes puguin gaudir i descansar", trobant el "equilibri entre l'activitat turística i la qualitat de vida de la gent".

A més, ha insistit que la diversificació del model turístic és possible, "tant que fins i tot les dretes estan claudicant davant el que és una evidència".

No obstant això, el candidat progressista ha insistit que és des d'Unides Podem des d'on es poden posar en marxa polítiques socials, "polítiques per a la gent amb les quals els altres partits s'omplen la boca, però no aconsegueixen dur-les a terme si no els estreny Podem".

Un altre dels punts forts del programa de la coalició progressista és la seguretat i així, han mostrat des del partit la seva intenció de reduir els problemes de seguretat de l'època turística.

La candidata al Consell d'Eivissa, Viviana de Sans, ha felicitat a tots pel seu esforç i les seves ganes d'aconseguir un Sant Antoni millor "per a la gent".