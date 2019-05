Uns 360 joves celebren el Dia d'Internet al ParcBit de Palma i CentreBit Menorca

Publicado 17/5/2019 18:26:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Uns 360 joves han celebrat aquest divendres el Dia d'Internet al ParcBit de Palma i CentreBit Menorca amb una jornada dirigida a alumnat d'educació secundària amb l'objectiu de despertar el seu interès en carreres tecnològiques.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme en un comunicat, la jornada s'ha dividit en dues parts.

D'una banda, els assistents han pogut escoltar una sèrie de xerrades de representants de centres formatius i universitats on s'ofereixen aquest tipus d'estudis, i en una segona part han participat en una dinàmica en format de 'cites ràpides' en la qual, a través de grups reduïts, es coneix l'activitat d'una sèrie de professionals.

Per a les xerrades, s'ha comptat amb la participació de representants de diversos centres formatius.

D'una banda al CentreBit Menorca han intervingut Miquel Roca, subdirector de la EPS (Escola Politècnica Superior) de la UIB; David Sangil, orientador del POAP (Punt d'Orientació Acadèmica i Professional); i Pep Mayol, cap d'estudis de l'IES Joan Ramis i Ramis.

D'altra banda, al ParcBit, han intervingut Loren Carrasco, directora de la EPS de la UIB; Fanny Galvez, delegada territorial de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), gabinet de rectorat i relacions institucionals; i M. Àngels Sastre, orientadora del POAP.

Entre altres qüestions, durant aquestes xerrades s'ha donat a conèixer, per exemple com s'estructura la Formació Professional, quines modalitats ofereix i quins són els requisits per a accedir; quins estudis es poden estudiar a la UOC a través d'Internet; o quines titulacions s'ofereixen a la EPS i a quines sortides professionals podran accedir els estudiants en acabar-les.

D'altra banda, i durant l'altra part de la jornada, l'alumnat ha participat en una activitat a través de la qual han conversat i conegut de manera directa a un bon grup de professionals que treballen en aquests àmbits i que els han explicat en què consisteix el seu treball.

El Dia d'Internet, que se celebra cada any el 17 de maig, és una celebració a la qual s'uneix la Fundació Bit, des que va ser declarat per l'ONU a l'any 2005.