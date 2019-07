USO demana a Armengol que el Govern rescindeixi els contractes que tingui amb Ombuds

Publicado 23/7/2019 16:43:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Treballadors de Seguretat Privada d'USO (FTSP-USO) a Balears ha presentat aquest dimarts un escrit dirigit a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el qual li demana que la Comunitat Autònoma rescindeixi tots els contractes que tingui amb la companyia de seguretat Ombuds.

Aquest moviment s'emmarca dins d'una estratègia del sindicat davant "la situació d'emergència que sofreixen els treballadors" de la companyia per l'impagament de nòmines, segons ha explicat el sindicat en una nota de premsa.

USO vol que el Govern rescindeixi els seus contractes amb Ombuds "per incompliments molt greus de les normes laborals vigents" i que s'obrin noves licitacions perquè altres societats puguin optar als contractes, "empreses que sí respectin les normes", la qual cosa el sindicat entén que minimitzaria "les conseqüències de la nefasta gestió" d'Ombuds.

El sindicat considera que rescindir els contractes i subrogar als empleats seria "l'opció més viable, ràpida i segura per als treballadors".

El sindicat ha avisat de les situacions d'emergència" entre els treballadors per l'impagament de salaris. "Les nòmines no entren, però els rebuts sí", han denunciat. A més, USO ha explicat que els empleats es veuen obligats a seguir acudint als seus llocs de treball, sense cobrar, per no perdre'ls en cas que es produeixi una subrogació.

Aquest dilluns, treballadors d'Ombuds convocats per USO es van concentrar enfront de l'oficina principal de Correus per exigir la rescissió del contracte d'aquesta empresa pública, i està previst que aquest dimecres, convocats en aquest cas per CCOO, facin el mateix els treballadors d'Ombuds al centre territorial de RTVE.