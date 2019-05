Valerio: "El Tribunal de Justícia de la UE ens ha agafat amb els deures fets amb la regulació jornada laboral"

Publicado 14/5/2019 16:46:29 CET

A Balears el Govern "es pren seriosament vetllar per un treball digne i decent"

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, ha sostingut aquest dimecres que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) "ha agafat al Govern amb els deures fets", després que aquest mateix dimecres hagi dictat una sentència per la qual obliga els Estats membres a regular per Llei el registre de jornada laboral.

"Nosaltres ja ho hem fet, de no haver estat així, hauríem de posar-nos-hi ara i esperar alguns mesos a que es dugués a terme perquè ara estem en funcions", ha apuntat Valerio en roda de premsa a Palma, qui, així mateix, ha considerat que a Balears el Govern "es pren seriosament vetllar per un treball digne i decent" i que "justament és el que volia posar en marxa el Govern" quan va arribar a l'Executiu central després de la moció de censura.

Respecte a aquesta mesura de regulació, totes les empreses de l'Estat, sense excepció, estan obligades des d'aquest diumenge a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors en virtut d'un Reial-Decret llei aprovat pel Govern el passat mes de març en el qual es donava a les empreses un termini de dos mesos per adaptar-se a la nova normativa.

"El Govern ha volgut deixar una flexibilitat perquè les empreses poguessin adaptar la normativa a les seves peculiaritats, però no significa que no estigui clara la proposta. Si haguéssim estat rígids també se'ns hagués criticat per això", ha explicat Valerio, qui també ha afegit que l'Executiu "no vol carregar-se el teletreball" perquè "hi ha molts mecanismes per fer el fitxatge 'online' o des del mòbil".

A més, ha afegit que han desenvolupat una 'guia pràctica' "on s'aclareix, per exemple, que els autònoms no han de fitxar" i, d'altra banda, ha criticat que "se sentin declaracions sobre si ella mateixa fitxa", al que a respost que "no ho fa perquè sinó trencaria el rellotge".

Així mateix, ha volgut posar en valor "el treball intens" dels onze mesos de Govern de Pedro Sánchez i ha destacat, des del seu Ministeri, el foment del Pla Director per un Treball Digne amb mesures "operatives i instrumentals".

"BALEARS, PIONERA EN POLÍTIQUES SOCIALS"

En clau balear, Valerio ha destacat que quan va visitar Balears després de prendre el càrrec de ministra "va veure com el Govern s'estava prenent en sèrio vetllar i apostar per un treball decent i digne, que no discriminava per sexe, origen o capacitats" i que, a més, existien unes línies de treball sobre les quals el Govern volia incidir.

A més del sector laboral, la ministra ha considerat que les Illes són "pioneres en polítiques socials" perquè durant l'actual legislatura "s'han posat en marxa mesures pertanyents a un manual de bones pràctiques que funciona". "Si té resultat en una comunitat, cal extrapolar-les a l'Estat", ha asseverat.

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha apuntat, per la seva banda, que defineix el seu mandat com "quatre anys intensos de millorar la democràcia, la llibertat, els drets i crear més llocs de treball gràcies al diàleg social i als acords pioners".

Arribats a aquest punt, Armengol ha declarat que "vol ser presidenta" amb polítiques valentes i ha instat la mobilització perquè "les tres dretes no sumin" i "no tornar 40 anys enrere".

EL PSIB PROPOSA UN PLA DE CONTROL D'HORES DE TREBALL

En l'àmbit laboral, Armengol ha explicat que el PSIB proposa crear un pla de control d'hores de treball "per garantir el compliment del decret de registre" impulsat pel Govern amb la vigilància ordinària de la Inspecció i la campanya extraordinària realitzada a les Illes en els últims estius.

Així mateix, la candidata ha dit que promouran un pla de lluita contra la bretxa salarial amb eines per comprovar si es donen situacions de discriminació salarial entre homes i dones. "No és just que cobrin dones i homes nòmines diferents pel mateix treball", ha postil·lat.

Finalment, ha afegit que l'objectiu per als propers quatre anys és rebaixar un 15 per cent la taxa de sinistralitat, per la qual cosa es posarà en marxa una Unitat de Malalties Professionals.

"Hi ha molt treball que fer i, per descomptat, el PSOE ha de seguir governant. Espero i desig que sigui Francina per tot el que heu fet en aquesta matèria --laboral-- i en moltes altres i, a més, que s'aconsegueixi un bon resultat en les europees perquè tinguin pes els socialdemòcrates enfront dels racistes i xenòfobs", ha conclòs Valerio.