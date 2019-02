Veïns i hotelers demanen protegir sis zones de Platja de Palma per a evitar les aglomeracions del turisme de borratxera

Publicado 14/2/2019 14:44:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Per una Platja de Palma Cívica' i l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma han sol·licitat a Cort la declaració de sis Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT) en Platja de Palma "per a impedir concentracions que deteriorin la tranquil·litat" a causa del "turisme de borratxera".

En un comunicat difós aquest dijous, l'associació ha detallat que en determinades zones de Platja de Palma es produeix una "gran afluència de persones atretes per l'oferta de 'turisme de borratxera'" i ha afirmat que, a causa de la prolongació de la temporada turística, aquestes concentracions no es donen només a l'estiu "sinó també en part de l'hivern".

Així, les entitats han sol·licitat a Cort que "s'impedeixi amb caràcter preventiu la formació d'aglomeracions que comportin el consum massiu" d'alcohol al carrer i han demanat al Consistori que declari com ZEIT els carrers Pere Bartolomé Salvà, Avinguda Nacional, Carrer Cartago, Carrer Trasimeno, Carrer Amílcar i Carrer Joaquín Verdaguer "per una durada de 5 mesos i 29 dies", segons consta en el registre d'entrada de la petició a l'Ajuntament palmesà.

En aquest sentit, han recordat que les ZEIT es contemplen en l'ordenança d'Ús Cívic d'Espais Públics aprovada en 2018 i preveu la possibilitat de declarar una o diversos carrers com a àrees protegides per a "impedir concentracions que deteriorin la tranquil·litat o provoquin situacions d'insalubritat o denigrants per als vianants".

Finalment, el president de l'Associació de Veïns Platja de Palma-S'Arenal, Francisco Nogales; el president de l'Agrupació Ciutadana Ciutat de S'Arenal, Biel Barceló; la secretària de l'Associació de Veïns Sant Antoni de la Platja de Ca Pastilla, Teresa Busquets; el president de l'Associació de Veïns Les Meravelles i Sometimes, Miguel Cañellas; i el vicepresident de l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma, José Antonio Fernández d'Alarcón; han signat la sol·licitud remesa a l'Ajuntament de Palma.