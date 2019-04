Veus Progressistes proposa augmentar la capacitat sancionadora de la Comissió contra la Violència a l'Esport

Publicado 15/4/2019 17:05:53 CET

La coalició aposta per l'esport com a "clau per educar contra el racisme i el masclisme" i demana més ajudes estatals a l'esport femení

Els candidats de Veus Progressistes al Congrés i al Senat, Guillem Balboa i Rosa Cursach, han advocat aquest dilluns per augmentar la capacitat sancionadora de la Comissió Estatal contra la Violència en l'Esport.

Es tracta d'una de les propostes de la coalició per combatre el racisme i fomentar la igualtat. En concret, proposen augmentar la capacitat reguladora de la Comissió i dotar-la de més recursos, així com augmentar les ajudes estatals a l'esport femení -dirigides a esportistes, clubs i federacions- "de la mateixa manera que s'ha fet durant aquesta legislatura en l'àmbit autonòmic", en paraules de Rosa Cursach.

En la roda de premsa per presentar aquestes propostes, Balboa ha defensat l'esport com a àmbit "clau" per "combatre les discriminacions de tota classe".

"Encara avui dia hem de conviure amb casos de discriminació i racisme en l'esport", ha lamentat el candidat, que ha posat com a exemples de l'insult racista del delegat de l'Espanyol a un afeccionat negre del Girona aquest mes d'abril o els insults racistes de les graderies de diferents equips al capità de la Juventus, Mosie Kean, o al de l'Amiens, Prince Gouan.

"Lluitarem contra la violència, la discriminació, el racisme i el masclisme en l'esport a través de tots els mitjans possibles, i fomentarem l'educació en valors a través de la pràctica esportiva", s'ha compromès Balboa.

Per la seva banda, la candidata al Senat -que també és directora de l'Institut Balear de la Dona (IbDona)-, ha reivindicat la discriminació positiva cap a l'esport femení i ha aprofitat per felicitar a la mallorquina Alba Torrens, que s'ha proclamat campiona de la seva cinquena Eurolliga. També ha celebrat l'ascens del Collerense femení a primera B.