Veus Progressistes proposa que l'Estat pagui "com a mínim" el 33% de les inversions en dependència

Publicado 31/3/2019 15:05:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senat de la coalició Veus Progressistes, Rosa Cursach, ha proposat aquest diumenge que l'Estat pagui "com a mínim" el 33 per cent de les inversions destinades a dependència ja que, segons ha sostingut, "es continua amb un mal finançament de la dependència per part de l'Estat".

Així s'ha expressat Cursach durant un acte de la formació celebrat a Felanitx en el qual han presentat les propostes del partit en matèria de salut i al que també ha assistit la número 2 de la llista de MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago.

"Mentre el Govern i els Consells destinen més de 200 milions d'euros a la dependència, l'Estat només destina 23 milions d'euros malgrat ser una llei estatal", ha manifestat Cursach.

Per la seva banda, Santiago ha apuntat que "la retallada" de finançament per dependència "es va originar el 2012" i ha assegurat que "a dia d'avui no hem recuperat les inversions" pel que ha avançat que la petició de l'increment de finançament és una "reclamació" de la formació ecosoberanista.

A més, la també consellera de Serveis Socials ha reclamat el cofinançament del "pla d'equipaments socials" ja que "en el futur es preveu que augmenti la demanda d'infraestructures" per a la dependència. "S'ha d'apostar per les infraestructures en dependència per donar bona atenció a les persones, els centres han de ser propers al lloc de residència", ha resolt.