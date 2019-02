La via d'evacuació del túnel de Sóller costarà 25 milions que "previsiblement assumirà Foment"

Publicado 1/2/2019 13:23:09 CET

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha informat aquest divendres que les obres de la via d'evacuació del túnel de Sóller costaran 25 milions d'euros i ha afegit que la intenció de la institució que presideix és que el Ministeri de Foment "assumeixi els costos en el marc del conveni de carreteres" entre ambdues institucions.

En roda de premsa, Ensenyat ha apuntat que les obres "donaran seguretat al túnel" i, per la seva banda, la consellera d'Infraestructures, Mercedes Garrido, ha detallat que la via d'evacuació serà de més de 3 quilòmetres, tindrà 9 sortides d'emergència i es construirà entre els túnels de Sóller i del tren del municipi.

Així, Garrido ha declarat que amb la via d'evacuació "es dota de seguretat a una infraestructura en el que, diuen, és el túnel més perillós d'Europa", ja que, segons ha concretat, el túnel de Sóller "no tenia mesures de seguretat" adaptades a la legislació actual.

"Des de l'any 2006 existeix una obligació per a les Administracions Públiques de dotar de túnels d'evacuació a aquelles infraestructures que no els tinguin", ha incidit. En aquest sentit, Garrido ha detallat que el projecte de la via d'evacuació constarà de tres punts: la instal·lació d'hidrants, la instal·lació de grups electrògens en el túnel per donar servei a les turbines i la construcció del túnel d'evacuació i d'emergència.

Respecte les característiques del projecte, Garrido ha concretat que la via d'evacuació serà tant per a persones com per a vehicles d'emergències, constarà de 3 quilòmetres i tindrà 9 sortides d'emergència separades cada 300 metres. A més, es construirà entre els túnels de Sóller i el túnel del tren de Sóller, per la qual cosa també servirà a aquest últim com a via d'evacuació.

CONVENI DE CARRETERES

D'altra banda, la consellera ha informat de la intenció de la Institució insular d'incloure el projecte en el conveni de carreteres entre el Consell i Foment i ha afirmat que el Ministeri "no ha posat cap problema" a l'ens presidit per Ensenyat.

"Que ningú esperi que les obres comencin en un parell de mesos ni en un parell d'anys, no és gens imminent", ha aclarit Garrido, qui ha assenyalat que el Consell "ha presentat les alternatives per fer la via d'evacuació, que encara ha d'aprovar la Comissió Mixta i després el Consell de Ministres". A més, ha concretat que la Comissió balear de Medi ambient "donarà els paràmetres necessaris per realitzar el projecte" per a la seva posterior construcció.

VALORACIÓ "MOLT POSITIVA" DE LA MESURA

A la presentació del projecte també ha assistit l'alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa, qui ha declarat que, després d'assumir "el gran repte de recuperar la concessió del túnel de Sóller i fer-la gratuïta, ara toca treballar i vetllar per la seguretat" de la infraestructura. Així mateix, Bujosa ha agraït al Consell el seu treball per fer que el de Sóller "deixi de ser el túnel més perillós d'Europa".

En la mateixa línia s'ha expressat el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, que en qualitat de regidor de l'ajuntament de Sóller ha realitzat una valoració "molt positiva" de la gratuïtat del túnel així com de la "qüestió de la seguretat" en relació al projecte de via d'evacuació. "Ningú no havia fet tant per solucionar un problema que s'arrossegava des de feia anys", ha resolt.