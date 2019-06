Víctima d'agressió sexual: "Vés-te, no he quedat amb tu, he quedat amb el noi de la foto"

Publicado 18/6/2019 13:45:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una víctima d'agressió sexual ha explicat aquest dimarts que, després de conèixer a un noi al juny de 2015 per una aplicació de contactes, van quedar a tenir relacions i que ella portaria els ulls tapats com a joc. Una vegada van començar, ella va decidir llevar-se la bena i va descobrir que no era la persona amb qui no havia quedat. "Veges-te, no he quedat amb tu, he quedat amb el noi de la foto", li va dir.

Segons ha explicat davant l'Audiència Provincial de Balears, l'acusat va marxar però al cap d'un cert temps va contactar de nou amb ella i li va fer xantatge. Li va dir que si no accedia de nou a tenir relacions sexuals amb ell, vendria per 100 euros un vídeo que li havia fet tenint sexe amb ell en el qual se li podia reconèixer.

La jove ha relatat com, després d'intentar convèncer-li per a esborrar el vídeo, aquest no va voler i, finalment, el va obligar a practicar-li sexe oral i a tenir relacions completes.

Per part seva, l'acusat que ja ha estat condemnat per un delicte de violència en l'àmbit familiar, per dos trencaments de condemna i per fets similars als d'aquest judici, ha negat els fets i ha dit que va sofrir un parany per part de la Policia.

Tal com ha assenyalat el processament, la víctima "li ho ha inventant tot". Segons la seva versió, no van arribar a quedar mai però sí que va tenir sexe virtual amb una noia que no sap si és la víctima. "Va fer moltes coses per la 'webcam' i jo després li vaig ensenyar que no era el de les fotos i vaig riure d'ella", ha explicat per a després dir que la denúncia ha de respondre al fet que està "dolguda".

Malgrat negar haver quedat amb l'acusada, i els fets en termes generals, l'acusat ha admès, no obstant això, que sí que va parlar amb una noia de la "fantasia" de tapar-se els ulls i tenir sexe amb un desconegut. En quedar, en comptes de trobar-se amb ella, va aparèixer la Policia i li va detenir, segons ha comptat.

Per part seva, la Fiscalia l'acusa per un delicte d'agressió sexual pel qual li demana una pena total de nou anys de presó. També li demana la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres durant deu anys i la prohibició de comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà. També li demana una indemnització de 60.000 euros en concepte de danys morals.

Segons el seu relat acusatori, l'acusat i la víctima van quedar per a concertar una trobada sexual en el domicili d'ella, que seguint les seves instruccions li esperava amb els ulls tapats. Ella li va deixar la porta oberta i després d'això, van anar a l'habitació i li va començar a realitzar tocaments genitals. Davant això, la víctima va sospitar i es va llevar la bena i li va expulsar del domicili.

A continuació, segons el Ministeri Fiscal, l'acusat --mitjançant un perfil fals-- li va enviar una sèrie de missatges dient-li que si no accedia a tenir relacions una altra vegada, penjaria un vídeo en la xarxes socials de la trobada que acaben de tenir. Així, la víctima va accedir de nou a veure a l'acusat per por de que complís les seves amenaces.

Seguint amb el relat de la Fiscalia, després d'això, el processament va ser a la seva casa, la va empènyer cap a l'habitació, li va ordenar que es llevés la roba i, malgrat la resistència i plors de la víctima, la va agredir sexualment. Abans que això, la fiscal considera que l'agressió sexual ja es fonamenta en la intimidació causada pel processament amb l'amenaça de "danyar la seva intimitat" amb la distribució del vídeo sexual en les xarxes socials.

Per part seva, la defensa de l'acusat demana la seva absolució i manté que no s'ha pogut donar per provat "de forma fefaent" que l'acusat "l'agredís". Per això, demana que ha de prevaler el principi de presumpció d'innocència.

En finalitzar les exposicions de les diferents parts, el president del tribunal ha assenyalat que el judici quedava vist per a sentència.