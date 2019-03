Vidal defensa el treball del Govern en la gestió de la procesionaria del pi

Publicado 19/3/2019 14:25:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha defensat la gestió del Govern en la lluita contra la processionària del pi i ha recordat que l'Executiu "té un pla de control integral" contra la processionària.

"M'inculpo per no haver sabut explicar la Política General de gestió de Boscos ni el Pla de Control Integral de la processionària, encara que tota la informació està a la pàgina web", ha ironitzat Vidal en resposta a una interpel·lació de la diputada del PP Margaret Mercadal sobre la lluita contra la processionària del pi.

"Vostè no ha fet res per parar la plaga de la processionària i se li recordarà per haver estat el conseller que no ha estat capaç de pagar ajudes als pagesos ni d'haver treballat en els torrents", ha etzibat Mercadal.

En aquest sentit, Vidal ha assegurat que en la lluita contra la processionària el Govern utilitza l'"enganyifa" i ha concertat que s'han instal·lat 1.500 paranys a Eivissa i 1.100 a Formentera i ha recordat que al debat dels Pressupostos "ja va anunciar" l'ús de tractaments aeris a Menorca amb un "producte respectuós" amb el medi ambient a més d'assegurar que s'han col·locat "300 borses contra la processionària" a Eivissa.