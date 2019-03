Vidal reconeix que "no és sostenible" el ritme d'obertura de pous a Eivissa, amb més de 500 oberts entre 2015 i 2018

Publicado 5/3/2019 11:51:07 CET

EIVISSA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha reconegut aquest dimarts que "no és sostenible" el ritme de creixement que suporta Eivissa en relació a l'obertura de pous ja que entre 2011 i 2014 es van obrir 567 pous i, entre els anys 2015 i 2018, un total de 508.

Durant el ple d'aquest dimarts, el conseller ha reiterat que aquest ritme "no és sostenible", però no només en relació als pous, sinó també "en consum de territori, energia o generació de residus". "El 'boom' de pous es va produir entre 2013 i 2015", ha reiterat Vidal, un increment provocat pels canvis en els requisits exigits.

Vidal ha acusat a l'anterior conseller de Medi Ambient, Biel Company (PP), de facilitar els tràmits per a l'obertura de pous "de forma massiva". Així mateix, amb el decret de sequera "es va cometre l'error d'anunciar-ho, la qual cosa va produir un efecte crida", ha opinat.

Durant els anys 2016 i 2017, ha explicat, s'ha regularitzat aquesta situació en part per les mesures cautelars del Pla Hidrològic. "El Govern ha actuat davant aquesta insostenibilitat", segons Vidal, qui ha relatat algunes mesures impulsades per evitar la sobreexplotació d'aqüífers a Eivissa.

Vidal s'ha pronunciat així en ser preguntat per la diputada de Podem, Marta Maicas, per si és sostenible el nombre de pous que s'obren a Eivissa anualment. Segons ha dit la parlamentària, cada dos dies s'obre a Eivissa un d'aquests pous, una xifra "significativament alarmant" en part per la situació dels aqüífers.

Així, Maicas ha explicat que deu de 16 aqüífers estan sobreexplotats i, a més, existeix una manca de professionals que vetllin pel "correcte" ús d'aquests pous.

També ha lamentat la "falta de control" existent en relació a l'obertura i extracció d'aigua de pous a Eivissa. "Al ritme que es van obrint pous, són necessaris més cel·ladors", ha conclòs Maicas.