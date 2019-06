VÍDEO: Matas reconeix prevaricació i frau en el 'cas Son Espases' i serà condemnat a quatre mesos de presó

Publicado 10/6/2019 16:37:08 CET

L'expresident serà condemnat a una pena de quatre mesos de presó de compliment efectiu

La resta d'acusats ha arribat a un acord amb el Ministeri Fiscal

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

L'expresident del Govern, Jaume Matas, ha admès aquest dilluns davant l'Audiència Provincial de Balears haver comès un delicte de prevaricació i frau a l'administració en el marc del 'cas Son Espases' però no ha acceptat haver comès un delicte de tràfic d'influències. Per això, serà condemnat a quatre mesos de presó.

En resposta a preguntes de la presidenta del tribunal, Rocío Martín, Matas ha dit que reconeix els fets, segons els ha presentat el seu advocat defensor, i ha detallat que no accepta que els mateixos representin un delicte de tràfic d'influències, com defensa el Ministeri Fiscal.

D'aquesta manera, Matas serà condemnat a quatre mesos de presó de compliment efectiu per l'intent de manipulació del concurs per a l'adjudicació de l'hospital de Son Espases amb l'objectiu de beneficiar il·lícitament a la UTE liderada per OHL.

El judici, que estava previst per a celebrar-se fins al 30 de juny, es resoldrà en una altra sessió, datada per a celebrar-se aquest dijous. En aquesta sessió, s'haurà de destriar si el també exministre va cometre el delicte de tràfic d'influències pel qual se li demana un any de presó i una multa de 31,6 milions d'euros.

En aquest judici, la Fiscalia també acusava la exconsellera de Salut, Aina Castillo, al exdirector general del IbSalut, Joaquín Sergio Beltrán, i a l'empresari Jesús Peinado. Aquests tres han arribat a un acord amb el Ministeri Fiscal per diferents penes menors de presó que seran substituïdes per multa. En concret, Castillo haurà de pagar 4.800 euros, i Beltrán i Peinado, 5.760 euros cadascun. En concret, han admès haver comès prevaricació i frau.

En concepte de responsabilitat civil els processaments hauran d'abonar un total de 2.950 euros. A l'hora de negociar les penes, la Fiscalia ha tingut en compte els atenuants de reparació del mal per part de Matas i dilacions indegudes per a tots.

Cal recordar que Matas porta a la presó des de juny de l'any passat --fa un any-- amb motiu de la seva condemna pel 'cas Nóos'. El també exministre de Medi Ambient va ser condemnat a tres anys i vuit mesos de presó i set anys d'inhabilitació especial.

Abans, Matas ja havia complert una pena de nou mesos de presó en el marc de la primera peça que va ser jutjada dins del 'cas Palma Arena' per la contractació irregular d'un articulista per a la redacció dels seus discursos.

