'Viu la cultura' apropa els estudiants d'Eivissa el documental 'Nàufrags de l'evolució'

El programa 'Viu la cultura' de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports presentarà aquest dijous als centres educatius d'Eivissa el documental 'Nàufrags de l'evolució'.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, la iniciativa es projectarà aquest any a sales de cinema de Balears. Aquesta activitat està dirigida a centres educatius i s'acompanyarà d'un col·loqui en el qual els alumnes podran interactuar amb el creador i presentador del documental, el menorquí Toni Escandell de la productora Paleârtica Films.

Amb l'exhibició d'aquest treball, les projeccions audiovisuals s'incorporen al programa didàctic 'Viu la cultura', donant compliment al binomi 'educació i cultura', tal com recull el Pla de Cultura de Balears.

Així, aquest dijous dia 7 els alumnes dels centres educatius d'Eivissa gaudiran de la projecció de 'Nàufrags de l'evolució' en els Multicines Eivissa, on s'oferiran dues projeccions, una a les 10.00 hores i una altra a les 11.30 hores.

Aquest documental està dirigit i presentat per Toni Escandell i coproduït per IB3 i Paleârtica Films, i ha rebut diversos premis internacionals, com el premi a la Millor Pel·lícula Europea del Festival de Cinema de la Conservació de la Vida Salvatge de Nova York.

Aquesta proposta audiovisual, realitzada amb un llenguatge "clar i amè" per a tots els públics, donarà a conèixer als alumnes la sargantana balear (Podarcis lilfordi lilfordi) i la planta rapa mosquera (Helicodiceros muscivorus), espècies endèmiques.

Durant el documental, Toni Escandell presentarà alguns dels comportaments que han adoptat les sargantanes per poder subsistir en un illot costaner en el qual els recursos alimentaris són escassos i de vegades difícils de trobar. Per aconseguir-ho, han hagut d'aprendre a treure profit de tot tipus de matèria orgànica i a interactuar amb algunes de les plantes de l'illot.

A més, els estudiants descobriran què succeeix a l'interior d'una planta i s'aproparan al món de la ciència i de la investigació sobre uns personatges de la naturalesa balear.