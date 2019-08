Vivas posa el focus en les polítiques de joventut i educació sexual com "puntals" de la regidoria de Justícia Social

Publicado 16/8/2019 17:08:04 CET

L'àrea gestiona 9 milions d'euros malgrat Viva advoca per un augment pressupostari, qüestió que s'abordarà a partir de setembre

PALMA DE MALLORCA, 16 Ag. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, ha apuntat que les polítiques de joventut i educació sexual seran els "puntals" de l'àrea de la qual és titular amb la finalitat d'evitar que els joves construeixin la seva identitat sexual sobre la base del "porno hegemònic".

Així s'ha expressat Vivas en declaracions als mitjans durant l'acte d'entrega del 'Premi Open Call' de creació artística, celebrat aquest divendres en el Casal Solleric.

Així mateix, la regidora ha avançat que l'àrea que gestiona preveu diferents projectes i certàmens relacionats amb polítiques de joventut, noves tecnologies i violència de gènere, encara que són projectes en fase "gestant", per la qual cosa els tècnics de Cort treballen en el seu disseny.

En concret, la titular de Justícia Social --que abasta les competències en Joventut de Cort-- ha assegurat que el porno hegemònic és una forma d'entendre la sexualitat "agressiva, violenta i basada en la dominació de l'home sobre la dona".

AUGMENT PRESSUPOSTARI

Així, Vivas ha reiterat l'aposta de l'Àrea que dirigeix de promoure polítiques per "educar en la sexualitat" a la joventut amb la finalitat de que els joves "no pensin que el plaer és el porno hegemònic, perquè el porno és una ficció".

Preguntada per la possibilitat d'augmentar el pressupost de l'Àrea, Vivas ha avançat que en el proper mes de setembre l'equip de govern de Cort abordarà les negociacions pressupostàries. A més, ha apuntat que la regidoria de Justícia Social gestiona a dia d'avui nou milions d'euros i ha advocat per augmentar la partida i millorar la distribució i administració dels recursos.

"Hi ha accions incloses en els pactes de governabilitat, com la creació d'un Centre LGTBI, que impliquen un augment pressupostari, per la qual cosa s'entén que ha d'haver-hi un augment de pressupost sí o sí per poder dir-li a la ciutadania dintre de quatre anys que hem complert amb el que els vam dir", ha sostingut.