Vox Balears creu que els resultats els permeten tenir opcions de governar en les properes eleccions

Publicado 30/5/2019 14:27:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El president de Vox Balears i diputat electe al Parlament, Jorge Campos, ha assenyalat aquest dijous que "amb prou feines un any, sense mitjans i sense finançament públic" han aconseguit "uns resultats excepcionals" que els col·loquen en una posició idònia" per tenir opcions de governar "en les properes eleccions".

En un comunicat, la formació ha comparat els seus resultats electorals per autonomies i ha destacat que el partit a les Illes "registra el percentatge de vot més alt del partit en capital de província a Palma i el tercer millor resultat en comunitats".

La formació ha aconseguit ser "la tercera força més votada a Palma i Calvià", ha obtingut 17 regidors en diversos ajuntaments i ha aconseguit grup propi en el Parlament i en el Consell de Mallorca.

Per comunitats, Vox ha obtingut en Balears el 8,12 per cent dels sufragis, gairebé 1,5 punts per sobre de la mitjana nacional situada en el 6,67 per cent. Això situa Vox Balears en tercer lloc en percentatge de vots sol per darrere de Múrcia (9,46 per cent) i la Comunitat de Madrid (8,86 per cent).

En el cas de Palma, destaquen que l'aposta liderada per Fulgencio Coll, es "ha revelat com la de major èxit al país". Palma és també la capital de província d'Espanya en la qual s'ha registrat el percentatge més gran de vots per Vox, el 13,11 per cent, per davant de Ciudadanos, Podem i MÉS per Mallorca.

En el Consell de Mallorca, la candidatura de Pedro Bestard ha aconseguit el 9,08 per cent dels vots, molt prop d'El PI (9,17 per cent) i Podem (9,49 per cent), i a poc més d'un punt de Ciudadanos (10,3 per cent).