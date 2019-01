Vox Balears dissol a Menorca el comitè insular del partit presidit per Diego Pons

Publicado 30/1/2019 11:49:44 CET

MENORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del comitè provincial de Vox Balears, Montse Amat, va dissoldre ahir dimarts el comitè insular coordinat pel ciutadellenc Diego Pons, tan sols dues setmanes després que aquest fos presentat públicament.

El mateix Diego Pons ha publicat, al seu compte personal de Facebook, el missatge de veu de Whatsapp que Amat hauria enviat a Sem Seguí, qui va assumir a principis d'aquest mes la coordinació de Vox a Menorca.

Amat assegura al seu missatge que Pons queda "fora". "Ja he parlat amb Diego i li he dit que, per la nostra banda, queda fora", assegura la vicepresidenta provincial. El motiu de l'expulsió seria la creació d'un compte de Twitter a nom de Vox Menorca a través de la qual demanava finançament.

"M'han cridat des de Madrid. No es pot demanar diners per a comptes privats de Vox, està prohibidíssim i és motiu d'expulsió directa", explica Amat, qui indica al seu missatge que qualsevol iniciativa d'aquesta índole requereix autorització prèvia del comitè províncial."A partir d'aquest mateix moment el comitè de Menorca està suspès, queda anul·lat, ja no existeix. Crearem un de nou", diu l'advocada.

Així mateix, Amat es dirigeix a Sem Seguí dient-li que torna a ser el coordinador de Vox. "Aquí et quedes. No hi ha ningú més que tu aquí, els altres estan suspesos".

Per la seva banda, Diego Pons va afirmar ahir dimarts a la tarda, també a través del seu compte de Facebook, que "la disciplina del partit" no li deixa fer declaracions.