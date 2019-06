Vox critica que l'Ajuntament de Llucmajor pengi la bandera LGTBI

Publicado 28/6/2019 14:47:31 CET

Vox assegura que "s'està recolzant als lobbies que fan caixa alçant-se com els únics representants dels homosexuals" L'Ajuntament ha penjat la bandera Lgtbi a la façana de la Casa consistorial "per celebrar" el Dia de l'Orgull

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticat que l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor hagi penjat la bandera Lgtbi a la balconada consistorial doncs consideren que amb aquest gest es recolzen "als lobbies que fan caixa alçant-se com els únics representants dels homosexuals igual que en un altre ordre de coses succeeix amb els lobbies feministes".

L'edil de Vox a l'Ajuntament, José Pastor, ha recalcat que no odien "als homosexuals" ni són "homòfobs", unes etiquetes que, segons considera, altres partits els posen per fer-los "mal".

"L'única cosa que diem és que hi ha grups que s'apoderen de determinades corrents i desqualifiquen a qui no segueix al peu de la lletra les seves idees", ha remarcat.

D'altra banda, Pastor ha dit que Vox està una vegada més "en contra de la utilització de les institucions amb finalitats partidistes".

Segons ha dit, la façana de l'Ajuntament hauria de romandre "lliure de símbols" perquè sigui un lloc que representi "a tots els ciutadans i en el qual tots els es sentin còmodes".

En aquest sentit, ha assenyalat que encara que recolzen de forma externa a l'equip de govern de Llucmajor això "no impedeix" que posin "sobre la taula" els assumptes que consideren que "no són positius" per als ciutadans ja que són la seva "principal preocupació".

Per la seva banda, l'Ajuntament ha penjat la bandera Lgtbi en la façana de la Casa consistorial "per celebrar" el Dia de l'Orgull, que es commemora aquest divendres.