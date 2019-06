Vox demana a Hila que permeti la participació dels regidors a la celebració del Corpus Christi

Publicado 18/6/2019 18:15:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Vox a Palma, Fulgencio Coll, ha demanat aquest dimarts a l'alcalde de la ciutat, José Hila, que "sigui l'alcalde de tots" i permeti la participació dels regidors que ho desitgin en la celebració del Corpus Christi diumenge que ve, 23 de juny.

"Es tracta d'una de les festes més antigues i arrelades de la ciutat que data de l'any 1335. Des del respecte a les creences religioses i a la diversitat de cadascun, Hila ha de preveure que els regidors que ho desitgin estiguin presents al Corpus", ha considerat Coll.

En termes més concrets, el grup municipal de Vox ha sol·licitat per escrit a través de registre que insten l'alcalde a preveure l'assistència dels regidors de la Corporació com a representants dels ciutadans a la missa que se celebra a la Seu i sol·liciten que instal·li un espai per assistir al pas de la processó al seu pas per Cort.

Així mateix, també demanen que Hila se sumi al Corpus Christi amb l'obertura de portes de l'Ajuntament i que la balconada principal "s'engalani amb els tradicionals domassos i es baixin les banderes al pas de la processó".