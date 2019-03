Vox diu que va considerar que "no procedia que 'Diari de Mallorca' estigués present" en la seva roda de premsa

Publicado 20/3/2019 12:26:36 CET

Vox Balears ha emès un comunicat en el qual argumenta que el partit va considerar que "no procedia que 'Diari de Mallorca' estigués present en la roda de premsa" d'aquest dimarts, a la qual es va impedir l'entrada a un fotògraf i un redactor del periòdic.

En aquest comunicat, difós als mitjans aquest dimecres, Vox es defineix com un "partit democràtic i constitucional" i sosté que defensa "la llibertat de premsa, com no podia ser d'una altra manera". "Acceptem tot tipus de crítiques per part dels mitjans de comunicació sigui el que sigui la seva línia editorial", recalca.

Els fets van ocórrer aquest dimarts, en una roda de premsa convocada per donar a conèixer als candidats de Vox Balears per a les eleccions d'abril. El partit va impedir l'entrada a un periodista i un fotògraf a la seva seu. "Vox té accions legals iniciades contra aquest mitjà de comunicació per falsedat en notícies i, si algú ve a aquestes rodes de premsa a inventar-se notícies, és millor que no estigui", van ser les paraules del president de Vox Balears, Jorge Campos, en ser preguntat per la resta de periodistes.

En aquest sentit, en el comunicat difós aquest matí, Vox Balears diu que no va convidar al periòdic a la roda de premsa i afegeix que el mitjà "va sol·licitar expressament a l'equip de premsa i comunicació del partit" que s'eliminessin els seus correus electrònics de la base de dades. Per la seva banda, 'Diari de Mallorca' sosté que van enviar a un fotògraf i un redactor a cobrir la convocatòria sobre les candidatures "en tractar-se d'una notícia d'interès públic".

Cal recordar que el passat 8 de març Vox Balears va informar sobre una presumpta agressió a Son Servera per part de "feministes radicals", si bé 'Diari de Mallorca' va publicar posteriorment que havia estat una farsa, ja que no existia cap denúncia davant la Guàrdia Civil. Segons Vox, una col·laboradora del partit els havia fet arribar la informació "donant tota mena de detalls, dades i fins a un informe mèdic", sol·licitant "fer públics els fets". El partit va lamentar en un altre comunicat "la farsa difosa de mala fe per una veïna de Son Servera" i va anunciar accions legals contra ella.

Per això, en el comunicat d'aquest dimecres, Vox manté que no va ser l'autor de cap mentida sinó que va ser "víctima d'un engany". El partit critica el periòdic per "insistir en l'acusació contra Vox responsabilitzant-li de la falsa agressió" i va anunciar accions legals contra el periòdic.

CRITICA EL 'BOICOT' PER PART DE SPIB, APIB I IB3

A més, Vox ha criticat els comunicats de l'Associació de Periodistes de Balears i el Sindicat de Periodistes, a els qui acusa de "cridar el boicot contra Vox", i censura que la televisió pública de Balears, IB3, ho hagi "posat en pràctica".

"Des de Vox Balears no anem a entrar en el joc de la manipulació i la falsedat informativa", conclouen.