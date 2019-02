Vox exigeix la dimissió de Noguera en ser investigat judicialment pel lloguer turístic

Publicado 15/2/2019 11:00:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha exigit aquest divendres la dimissió del batle de Palma, Antoni Noguera, davant la seva imputació a la investigació d'un delicte de prevaricació per la prohibició del lloguer d'habitatges turístics a Palma.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Vox ha demanat a MÉS que "allunyi a Noguera de la vida política en trobar-se sota sospita de fets tan greus i a més rebutjats pel propi codi ètic del seu partit que diu, en el seu article 15, que tots els càrrecs que estiguin imputats per corrupció o per algun altre delicte que vagi contra l'ideari de l'organització deuran posar el seu càrrec a la disposició del partit".

"La decisió de Noguera que ha suposat la investigació judicial no solament va suposar al seu moment un perjudici econòmic greu a les famílies que optaven legítimament per aquests lloguers per sanejar la seva economia, sinó que he generat una greu inseguretat jurídica a Palma pel seu xoc amb l'ordenació legal vigent", han criticat.

Així mateix, han assegurat que les seves decisions han donat "ales a grups d'ideologia radical turismofòbica -vinculats a l'independentisme colpista- i que han protagonitzat actes violents a les Illes amb l'objectiu d'espantar el turisme del qual en aquesta comunitat, directament o indirectament, vivim tots".