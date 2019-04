Vox proposa PP i Cs crear un "front comú" per al desdoblament de la carretera general de Menorca

Publicado 5/4/2019 16:34:53 CET

MENORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Menorca ha proposat aquest divendres al PP i Ciutadans la creació d'un "front comú" per aconseguir el desdoblament de la carretera general que, tal com ha opinat en un comunicat, "és una inversió imprescindible per a l'Illa i per al seu desenvolupament econòmic i social".

"És una inversió que ha de pagar el Govern de la mateixa manera que està pagant el desdoblament de les carreteres d'Eivissa", ha manifestat el candidat de Vox al Consell Insular de Menorca, Antoni Camps.

En aquest punt, ha recordat que Eivissa ha rebut del Govern 275 milions d'euros en inversió territorialitzada per al pagament de la construcció del desdoblament de les seves carreteres i Menorca "no ha rebut ni un euro".

"Davant aquest greuge comparatiu cap govern del Consell Insular de Menorca ha dit res. L'esquerra no ha dit res perquè ja li va bé no invertir i el PP tampoc ha dit res per falta de coratge", ha afegit.

"Vox vol recuperar el temps perdut i aquelles inversions que li corresponen a Menorca però que per falta de coratge polític s'han perdut", ha dit Camps, qui ha remarcat que el desdoblament de la carretera general és una "qüestió prioritària que tant PP com Ciutadans també haurien de recolzar".

"Menorca necessita passar d'unes infraestructures obsoletes a unes infraestructures pròpies del segle XXI. Una carretera segura, fluida i ràpida és fonamental per una Menorca que vol ser competitiva i moderna", ha conclòs.