La xarxa elèctrica ferroviària Palma-Manacor entra en funcionament aquest dimarts amb un trajecte de 55 minuts

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha realitzat el nou recorregut de 55 minuts de durada de la xarxa elèctrica ferroviària Palma-Manacor des de l'Estació Intermodal de Palma fins a l'Estació de Manacor, el qual ha entrat en funcionament a partir de les 06.00 hores d'aquest dimarts.

Així mateix, Armengol ha estat acompanyada de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, i del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, des de Palma fins a Manacor amb parades a Marratxí, Inca --on ha pujat l'alcalde--, Sineu --on també ha pujat l'alcalde-- i Petra.

D'aquesta manera, la presidenta ha assenyalat que aquest nou tren electrificat "és molt més eficient i adequat al segle XXI" gràcies a "l'aposta clara" del Govern durant aquesta legislatura per "ajuntar els municipis de Mallorca i millorar el transport públic a Balears".

En aquesta línia, ha celebrat la "curta durada" del trajecte entre Palma i Manacor, ja que s'ha aconseguit reduir la mateixa entre vuit i deu minuts, "un temps molt important que permet contaminar molt menys i que va en línia amb la futura Llei de canvi climàtic".

També ha ressaltat "la comoditat" que aporta aquest tren en permetre arribar fins a Manacor en una xarxa elèctrica de 32 quilòmetres, la qual cosa també afavoreix que es trigui menys temps a arribar a la destinació. En total, s'han electrificat 46 quilòmetres: Enllaç-Manacor (32 quilòmetres) i Enllaç-Sa Pobla (14 quilòmetres).

A continuació, Armengol ha conclòs la seva intervenció assegurant que aquesta iniciativa "garanteix el dret de mobilitat dels ciutadans" després d'una inversió de més de 30 milions d'euros en aquesta xarxa en concret, més els altres 10 milions del tram de Sa Pobla, procedents dels Fons FEDER i del mateix Executiu balear.

"Tenim clar que això no és treball d'una legislatura sinó d'una comunitat autònoma que ha d'avançar, per això s'ha fet un Pla Director de Mobilitat perquè marqui una línia de treball a seguir si es vol una societat moderna", ha afegit.

"L'OBRA MÉS COMPLEXA"

Per la seva banda, Pons ha destacat que el Govern ha complert amb un dels seus compromisos de principis de legislatura, al seu judici, "l'obra més complexa" de la mateixa, la qual permet tenir "una xarxa ferroviària electrificada a Mallorca".

A més, ha insistit que ara el tren és "més ràpid, més barat i més confortable" gràcies a "una aposta molt clara a favor del transport públic", que a més compta amb "una planificació de cara al futur" que inclogui "una ampliació fins a Alcúdia i el Parc Bit", entre d'altres.

Busquets ha volgut felicitar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat pel treball realitzat i ha assegurat que aquest tipus de projectes estan "al servei de la ciutadania per millorar la qualitat de vida dels ciutadans".

Referent a això, ha afirmat que un dels objectius de l'Executiu autonòmic és "apostar per unes illes sostenibles", en el vessant econòmic perquè "s'estalviaran despeses de manteniment", en clau mediambiental perquè hi haurà un 60 per cent menys d'emissions de CO2, i en el pla social per "permetre una millor mobilitat dels ciutadans".

"Aquest projecte no s'acaba ara perquè aquest Govern té projecte per més d'una legislatura i volem continuar amb aquest Pla Director de Mobilitat perquè els ciutadans tinguin un millor servei", ha destacat.

Després han intervingut els alcaldes d'Inca, Virgili Moreno; Manacor, Catalina Riera; i Sineu, Miquel Gelabert, els quals han coincidit que "connectar municipis tan importants amb una connectivitat en tan pocs minuts és molt important per a tots els ciutadans i per a la pròpia mobilitat interna dels municipis".