Xisca Mora presenta la seva candidatura per encapçalar la llista del PI al Consell de Mallorca

Publicado 23/1/2019 13:56:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Xisca Mora ha presentat aquest dimecres la seva candidatura per encapçalar la llista del PI al Consell de Mallorca en un acte en el qual ha reivindicat que aquesta institució sigui "més propera a la ciutadania, més eficaç i més eficient".

En roda de premsa, Mora, qui ha estat acompanyada de dones i d'alts càrrecs del partit, ha reivindicat també que "la política tingui veu de dona". A més, ha explicat que ha estat una decisió molt meditada i que, si la militància la recolza, encararà aquest repte "amb molta il·lusió i responsabilitat".

La també vicepresidenta del PI ha defensat "la seva experiència municipalista com un valor per poder transformar la realitat del Consell de Mallorca que actualment no respon les necessitats dels ciutadans".

En aquest sentit, ha reclamat una institució que "defensi un municipalisme real, que lluiti per la igualtat amb mesures eficaces, que defensi el petit i mig comerç, que adequiï la xarxa viària al segle XXI i que sàpiga donar respostes a les situacions de vulnerabilitat de les persones.

La vicepresidenta del PI, que ha lliurat més de 230 avals, ha agraït les mostres de suport dels companys i simpatitzants del partit a la seva candidatura.