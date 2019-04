Yllanes assegura que Unides Podem blindarà l'accés a l'habitatge i les pensions com a dret fonamental

Publicado 15/4/2019 16:56:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unides Podem al Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha ressaltat aquest dilluns durant un acte de campanya a Palma al que ha assistit el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, que el partit modificarà la Constitució per "blindar com a drets fonamentals el dret a l'habitatge i les pensions" després dels comicis generals del 28 d'abril.

"Modificarem la Constitució espanyola no per aplicar l'article 155 a Catalunya sinó per blindar com a drets fonamentals l'accés a l'habitatge i les pensions", ha manifestat Yllanes durant un acte al que han acudit unes 500 persones, segons els organitzadors. "Em queda poc per ser pensionista i jo també vull", ha afegit.

D'altra banda, Yllanes també s'ha referit al compromís de la formació amb els drets de les cambreres de pis en insistir que reconeixeran les malalties professionals del col·lectiu, així com garantir la jubilació anticipada per a les treballadores dels hotels. Així mateix, ha defensat un "turisme digne" i ha assegurat que no permetran "que els qui aconsegueixen diners amb el turisme s'oblidin de vosaltres", ha subratllat.

El candidat al Govern també ha tingut paraules centrades en la lluita contra la corrupció i ha avançat que la "dignificació de la política" continuarà sent una prioritat de la formació.

"El PP està podrit fins a les arrels i una demostració és la policia política muntada per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz. Nosaltres seguirem lluitant contra la corrupció", ha ressaltat Yllanes.

REGULAR PREUS DEL LLOGUER

En la mateixa línia s'ha expressat la candidata d'Unides Podem per Balears al Congrés, Antònia Jover, qui ha ressaltat que el programa de la formació "s'inspira en Balears" en contemplar una pujada del SMI a 1.200 euros al mes, a més de "blindar com a dret fonamental" l'accés a l'habitatge.

"Regularem els preus dels lloguers i farem una aposta ferma per crear un parc d'habitatge públic centrat al lloguer social", ha reiterat Jover, qui també s'ha referit al trànsit energètic cap a les renovables, a més d'insistir que la "Església retorni els béns robats al poble i pagui l'IBI".

En clau electoral, Jover ha subratllat que la formació 'morada' "no està lligada a les multinacionals" i, a més, ha ressaltat la "importància" dels comicis generals del 28 d'abril.

"Ens juguem un país amb tres possibilitats: un govern de dretes en blanc i negre; un govern de PSOE i Cs de dretes que treballa per a l'IBEX 35; i un govern progressista amb 'Unides Podem' amb gent normal que treballa per a la gent normal", ha manifestat.

RÈGIM AGRARI PER LA PAGESIA I EDUCACIÓ 0-3 ANYS

Per la seva banda, la candidata al Senat per Menorca, Mae de la Concha, ha centrat el seu discurs en l'aprovació al Congrés d'un Règim Agrari Especial per a Balears que, segons ha sostingut, "permetrà que la pagesia de Balears pugui competir en igualtat de condicions amb la resta d'agents econòmics". A més, ha destacat que els pagesos "contribueixen a mantenir la biodiversitat" del territori.

De la Concha també ha incidit en la importància del col·lectiu d'educació de 0-3 anys a Menorca i ha avançat que des de la formació aposten per l'educació de 0-3 anys sigui universal, pública i gratuïta. "Volem que tots els nens del país tinguin el carnet de la ciutadania de primera", ha declarat.

D'altra banda, el candidat d''Unides Podem' al Senat, Pep Malagrava, ha iniciat el seu discurs s'ha referit a l'agressió homòfoba succeïda la setmana passada a Palma i ha instat a la "necessària lluita" per protegir la diversitat sexual.

INCREPACIÓ D'UN ESPONTANI

Durant el discurs d'Yllanes, un home ha interromput durant uns minuts l'acte de campanya per increpar als candidats cridant consignes en les quals acusava la formació morada de "robar nens", al que el candidat d''Unides Podem' al Govern ha respost recordant el "bon treball" de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) en relació als drets de la infància a Balears.

"I convé recordar el bon treball dels nostres companys en l'IMAS en protegir durant tota la legislatura els drets dels nens i nenes de Balears", ha respost.

KELLYS, MIGRANTS I PENSIONISTES

A l'acte també han intervingut representants del col·lectiu de cambreres de pis 'les Kellys', així com de la Plataforma de Dones Migrants i de la Coordinadora Estatal en Defensa d'un Sistema de Pensions Digne.

Des de 'Les Kellys' la representant, Antonina Ricaurte, ha demanat el reconeixement de les malalties professionals, l'ampliació dels contractes temporals de 6 a 9 mesos i la jubilació anticipada als 60 anys ja que, segons han defensat, "no arribarem amb salut als 67 anys". A més, també han demanat més inspeccions de treball, la prohibició de les externalizaciones del servei de neteja d'hotels i la quantificació de la sobrecàrrega de treball.

Per la seva banda, des de la Plataforma de Dones Migrants la representant, Dana Echevarría, ha sostingut que "les fronteres són per als pobres" i ha reiterat durant la seva intervenció que els immigrants "també construeixen Espanya". "Estem farts dels bulos en espais polítics que promouen l'odi i el benefici econòmic per sobre de les persones", ha censurat.

A més, ha demanat la possibilitat que les persones migrants puguin opositar, el tancament dels CIES, que no es deixi morir en el mar" als migrants i que els drets de ciutadania "es lliguin a la residència i no a la nacionalitat".

Finalment, des de la Plataforma de Pensionistes el representant Martí Xifri ha demanat que les pensions pugin en relació a l'IPC, l'eliminació del copagament farmacèutic i la dotació de pressupost a la Llei de Dependència.