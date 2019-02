Yllanes demana a Armengol que "intervingui davant el Govern central" per resoldre el problema de l'habitatge a Balears

Publicado 4/2/2019 13:55:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Podem al Congrés per Balears, Juan Pedro Yllanes, ha demanat aquest dilluns a la presidenta del Govern, Francina Armengol que "intercedeixi davant el Govern central" per resoldre el "greu problema" de l'habitatge a Balears.

Així s'ha expressat Yllanes en una roda de premsa en la qual el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha demanat apostar per la compra de sòl públic per crear habitatge de lloguer social i no "donar la sensació en absolut que aquest Govern pugui estar abaixant els braços en la lluita contra l'especulació i l'increment de preus".

El diputat Yllanes ha indicat que van votar contra el Decret Llei d'habitatge al Congrés perquè "no posa fre als fons voltor", que a les Illes "comencen a acumular pisos", ni permetia que les comunitats autònomes i els ajuntaments poguessin regular el preu de lloguer. "De res ens serveix que s'allarguin els contractes de lloguer si el propietari pot multiplicar per deu el preu de lloguer si li interessa", ha argumentat.

PGE

D'altra banda, Yllanes ha dit que no estan "contents amb els 20 milions d'euros que han deixat de venir a Balears" als Pressupostos Generals de l'Estat i ha anunciat esmenes parcials al projecte. Aquestes esmenes se centraran en mobilitat, el cicle de l'aigua i inversions productives, ha precisat.

El diputat ha criticat la proposició no de llei presentada pel PP en el Parlament sobre els PGE perquè amb això "no s'aconsegueix res". Segons Yllanes, el PP balear "demostra que la seva veu no té cap valor" a Madrid i per això "no tenen més que aquest sistema defensiu de PNL que no porta enlloc".

PACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Per la seva banda, Jarabo s'ha referit a la PNL que es debatrà aquest dimarts "per defensar el Pacte contra la violència masclista", ja que "s'està atacant aquesta lluita" i "és necessari deixar clar el consens que existeix a aquesta Comunitat".

Igualment, Jarabo ha donat l'"enhorabona" al mallorquí Carlos Bover "i a tot l'equip de 'Gaza' pel Goya a la seva valentia, qualitat i el seu talent", i ha reivindicat que es consideri el sector audiovisual com a estratègic a Balears.