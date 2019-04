Yllanes es mostra segur de ser president del Govern i no descarta a Armengol com a vicepresidenta

Publicado 5/4/2019 16:41:15 CET

El candidat al Govern, Juan Pedro Yllanes, ha assegurat durant una trobada amb el Cercle d'Economia de Mallorca que "no té cap dubte" que serà president de l'Executiu autonòmic i no ha descartat a Francina Armengol com a vicepresidenta.

Yllanes, a més, ha insistit en la "necessitat" de fer complir l'article 138 de la Constitució, que estableix que la solidaritat entre els territoris han de tenir en compte la insularitat.

"Quan sigui president del Govern, a Madrid no els quedarà més opció que complir amb el que diu la Constitució i per això ha dit que aspiren a treure un Règim Especial per a Balears (REB) "molt més complet que el que s'ha signat".

"No és el REB que reclamem, no és el millor que podem tenir però és una declaració d'intencions que pot tenir un desenvolupament eficaç. Crec que que estem millor que fa sis mesos, però no perquè som uns capritxosos, sinó perquè realment ho necessitem per ser competitius", ha reflexionat.

El candidat al Govern, també ha explicat a l'ens que es continuaran les polítiques que no han pogut ser completades aquesta legislatura, com la lluita contra la precarietat laboral.

A més, ha dit que aposten pel turisme, però "un turisme de qualitat i que no sigui un turisme de borratxera".

Al costat de Yllanes, a l'acte també han participat la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, i el candidat a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, que han traslladat les propostes de Podem per dur a terme durant la propera legislatura.

Entre d'altres, han destacat el fet d'erradicar els barracons escolars, tenir una llei educativa de consens o apostar per un turisme de qualitat que acabi amb la precarietat dels treballadors i treballadores de les Illes Balears.

Així mateix, els candidats han defensat la necessitat de continuar les polítiques progressistes dutes a terme durant aquests quatre anys, ja que per poder completar-les "es necessiten quatre anys més", ha dit Yllanes.