Yllanes suggereix que MÉS "està pensant més en càrrecs o butaques" i diu que les seves línies vermelles "realment no exi

Publicado 7/6/2019 16:46:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputat electe de Podem Juan Pedro Yllanes ha suggerit aquest divendres que sembla que MÉS "està pensant més en càrrecs o butaques" en les negociacions per formar Govern, ja que "parlen sistemàticament de la presidència del Parlament o del senador".

Així s'ha expressat Yllanes en declaracions als mitjans a les portes del Parlament, on ha dit que no hi ha "malestar" amb MÉS però sí veuen "sorprenent" que posin sobre la taula temes sobre la limitació de creuers o la via connectora. El diputat ha assegurat que són qüestions ja recollides al programa de Podem. "Aquestes línies vermelles realment no existeixen", ha insistit.

DIU QUE MÉS "VA VOTAR AMB ENTUSIASME" A FAVOR DEL PRIMER TRAM

En aquest sentit, el cap de llista d'Unides Podem al 26M ha declarat que el seu partit és "coherent", ja que "es va abstenir a la votació del primer tram de la via connectora", mentre que "MÉS va votar amb entusiasme a favor".

Per això, Yllanes considera que aquest assumpte "no pot ser un obstacle" per arribar a un acord amb MÉS, i que, en tot cas, cal "mirar les polítiques que han promogut durant quatre anys al Consell de Mallorca".

"No s'està retraient res", ha afegit el diputat, que ha animat a comparar els programes per comprovar que "s'ha parlat" d'aquests temes i que els preocupen "tant o més" que a MÉS.

En relació a l'organigrama, Yllanes ha indicat que és un aspecte que "haurà d'entrar necessàriament a les negociacions" posat que la presidenta en funcions, Francina Armengol, ja ha anunciat la seva intenció de modificar-lo. Amb tot, ha advertit que això "ha de ser al final de la negociació".

Yllanes ha assegurat que Podem no s'ha plantejat "a qui li han de donar" la presidència del Parlament o el càrrec de senador. Per al diputat, "anticipar ara" si s'aposta per un càrrec determinat "no té cap sentit". "No estem en aquest punt de les negociacions, excepte per MÉS, que sembla que sí és important per a ells", ha conclòs.