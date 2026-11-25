Carteles en una de las manifestaciones del 25N en Palma. - EUROPA PRESS

EIVISSA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 mujeres han recorrido este miércoles las calles de la ciudad de Eivissa en la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha expresado este colectivo en el manifiesto leído frente al edificio de los juzgados, han salido a las calles para "denunciar que las violencias machistas no son hechos aislados, sino una expresión estructural de un sistema que sigue sosteniéndose sobre las desigualdades, la dominación y el control de nuestras vidas".

"Nos encontramos en un momento crucial, ante un posible cambio de escenario político y social que amenaza algunos de los derechos que creíamos consolidados y que tanto esfuerzo costó conseguir a nuestras predecesoras", han advertido.

Se han referido, en concreto, al "avance de los discursos reaccionarios, la negación de las desigualdades de género y los intentos de desmantelar las políticas de igualdad".

A su parecer, "no son hechos inofensivos" sino que sirven para "preparar el terreno para un nuevo ataque contra las mujeres y contra la población en general".