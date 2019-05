26M.- Crida per Palma propone municipalizar las ocho 'escoletes' públicas de gestión privada de la ciudad

CRIDA PER PALMA

Publicado 22/05/2019 13:26:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de 'Crida per Palma' al Ayuntamiento de Palma, Manel Domènech, ha propuesto este miércoles municipalizar las ocho 'escoletas' públicas de gestión privada de la ciudad para "acabar" con el modelo de "privatización" de los centros de educación infantil, según ha informado el partido en una nota.

"En Palma hay once 'escoletes' municipales de las que sólo tres son de gestión pública. Además, hay más de 300 niños y niñas en lista de espera y en los últimos cuatro años no se ha construido en Palma ni un centro de educación infantil", ha censurado Domènech durante un acto de la candidatura celebrado ante el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Palma.

En la misma línea se ha expresado la número 2 de la Crida a Cort, Laura Dorado, quien ha censurado que durante la presente legislatura la "izquierda sinvergüenza" no haya avanzado "lo más mínimo" en relación a la problemática de las escuelas de infantil de Palma. "Sólo tres de las once 'escoletes' de la ciudad son realmente públicas y no se ha hecho ninguna nueva", ha criticado.

"PRIVATIZACIONES CERO"

Por su parte, Dorado ha propuesto una política de "privatizaciones cero" en los centros de educación infantil de Palma y ha recordado que el 70 por ciento de las 'escoletes' de la ciudad son privadas."La externalización de servicios públicos sólo beneficia a las empresas adjudicatarias y conlleva condiciones laborales precarias a los trabajadores. Nosotros lo tenemos claro, privatizaciones cero", ha sostenido Domènech.

Desde Crida han puesto el foco en la "necesidad" de habilitar nuevos centros educativos infantiles en Palma para dar respuesta a las solicitudes de ingreso y, en este sentido, han defendido que el servicio público "debe cubrir la demanda" de acceso a 'escoletes'.

Otras propuestas de la formación en materia educativa son la creación de Consejos Escolares de Barrios, habilitar el acceso a centros públicos en carril bici o garantizar el acceso a las 'escoletes' a los hijos de familias con menos recursos económicos.