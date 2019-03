VOX Menorca incorpora al exconcejal del PSOE José Moll a las listas del Ayuntamiento de Ciutadella

Publicado 10/03/2019 13:06:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

VOX Menorca ha incorporado al exconcejal del PSOE José Moll y al expresidente del Atlétic de Ciutadella Pedro Marqués Bagur, que participarán en las listas electorales para el Ayuntamiento de Ciutadella.

Según ha anunciado la formación en un comunicado, la formación pretende ser "el freno frente a los ataques de independentistas, catalanistas, comunistas, y feminazis".

Entre los proyectos políticos que tienen para la ciudad se encuentra el desarrollo de nuevas bolsas de aparcamientos cerca del centro de la ciudad, una nueva normativa de ocupación de vía pública "menos restrictiva y que favorezca la actividad comercial", la ampliación de los caminos de acceso a las playas y sus aparcamientos, así como la autorización de chiringuitos en las playas.

Otro punto importante para la formación será la ampliación del polígono industrial y desarrollar una política urbanística "valiente".

Según VOX, Ciutadella es "la ciudad donde más se ha notado la incapacidad de gestión del equipo de gobierno y donde más se nota la falta de ideas y de iniciativas de quienes gobiernan".

"Ciutadella necesita recuperar el pulso, volver a ilusionarse tras estos cuatro años de parálisis municipal, de prohibiciones y de lentitud administrativa. Necesitamos menos impuestos y más facilidades para que la iniciativa privada pueda desarrollar sus ideas", ha comentado Pedro Marqués.

Por su lado, José Moll ha afirmado que él se ha unido a VOX por propia iniciativa. "Nadie me ha venido a buscar. He sido yo quien me he querido unir a este movimiento político. Y lo he hecho porque por fin, hay un partido que habla claro, que no se anda con ambigüedades y que rechaza la cobardía de lo políticamente correcto".

Por último, el candidato de la formación al Consell de Menorca, Antoni Camps, ha comentado que la intención es "darle la vuelta a la ciudad, que haya ambiente en las calles, que Ciutadella vuelva a ser esa tierra de oportunidades y deje de ser la ciudad de las prohibiciones, de las trabas y de los problemas".